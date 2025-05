Soluciones Decorativas celebra décimo aniversario con DATE

PUNTA CANA. – En el marco de la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2025, la empresa dominicana Soluciones Decorativas Hoteleras J&P (SDH) celebra su décimo aniversario reafirmando su compromiso con la excelencia en el diseño, fabricación y suministro de mobiliario y decoración para el sector hotelero y de hospitalidad.

Esta empresa de capital dominicano, en estos diez años se ha consolidado como un referente en soluciones integrales de decoración, colaborando estrechamente con arquitectos, diseñadores de interiores y desarrolladores para crear espacios funcionales, personalizados y visualmente impactantes. Su modelo de trabajo llave en mano (Turnkey Project) abarca desde la asesoría especializada hasta la instalación final del mobiliario, bajo estrictos estándares FF&E adaptados al CAPEX de cada cliente.

La asesoría profesional en diseño de interiores y exteriores, elaboración de paquetes FF&E homologados, fabricación a medida de mobiliario, iluminación y piezas decorativas con calidad CONTRACT e instalación con supervisión técnica calificada son parte de los servicios que ofrece Soluciones Decorativas Hoteleras en República Dominicana, las islas del Caribe y la Florida.

Su catálogo incluye productos de marcas locales e internacionales, alineados con las necesidades del cliente. Apuesta por el potencial de la industria dominicana, promoviendo muebles, luminarias, textiles y artesanía de origen nacional.

En esta nueva etapa, SDH celebra la inclusión de nuevas marcas como Annam Furniture, Zenlight y Naran Decor, que se suman a la ya consolidada Capriana, línea artesanal dominicana especializada en mobiliario de alta gama desde 2017. Asimismo, anuncia su plan de expansión internacional con servicios en Jamaica y La Florida.

Clientes satisfechos y casos de éxito

Entre sus clientes destacan The Luxury Collection by Marriot Sanctuary Cap Cana, ZEL Punta Cana, Meliá Caribe Beach Resort Punta Cana, The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Vacation Club Lifestyle en Cofresí, y Wyndham Alltra Punta Cana, testimonio del reconocimiento a la calidad de sus productos y servicios.

