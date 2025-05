Solución vial: un asunto colectivo

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

POR ODELIS MATOS

Por lo general, siempre me refiero a temas de carácter político o electorales, sin embargo, hay problemas que estamos padeciendo todos producto del súper desarrollo que tiene la ciudad de Santo Domingo y el país entero, que no conciernen o no se limitan a el actual gobierno, ni en los anteriores, sino que han venido acumulándose por tiempo, dentro de estos el transporte, que es uno de los problemas que más ha preocupado a los diferentes gobiernos de manera indistinta.

El gobierno actual está tomando muchas medidas para descongestionar, para procurar que el tránsito sea más fluido, pero la solución al tema del congestionamiento del tránsito, no es posible mediante una sola medida, porque requiere de un conjunto de acciones que deben ajustarse para lograr la solución de esta problemática.

Se reconoce por todos que el congestionamiento está obligando a que los conductores y el país consuma más del triple del combustible que necesita para desempeñar sus labores normales. Me explico: Una persona va de su casa al trabajo y gasta que el triple de lo que debía consumir de manera normal si no hubiese congestionamiento.

Esto significa que el país, el gobierno tiene que comprar más petróleo, más combustible y eso significa erogación de más recursos, de más dólares para comprarlo debido a la alta demanda. Esto sumado al aumento del parque vehicular constituye que gran parte del presupuesto anual se dedica al tema combustible.

Reconociendo esta realidad, se pueden implementar varias iniciativas para resolver el problema, por ejemplo, una de las medidas salomónicas que pueden adoptarse es la regionalización del trabajo, hay personas que viven en San Luis, y trabajan en el Distrito Nacional, por mencionar un caso, pero, ¿qué acontece? que esas mismas oficinas o dependencias donde laboran, tienen sedes en su localidad o en una que esté más próxima a San Luis, para evitar que tenga que desplazarse al Distrito Nacional.

Por tanto, lo que hay es que designar a los empleados o reubicarlos de acuerdo a su demarcación geográfica, el que vive, por ejemplo, en Los Alcarrizos, pues obviamente hay que buscar la forma de que si existen dependencias de institución cerca de Los Alcarrizos. Esta medida puede aplicarse en las instituciones públicas y en empresas del sector privado que cuenten con sucursales en distintos puntos del país.

Horarios

Otra medida que se puede adoptar es la tan mencionada alternancia de horarios, la cual consiste en asignar distintas horas de inicio de labores entre el privado y el público. Puede ser con una o dos horas de diferencia, así los empleados del sector público salen a un horario diferente a los de las empresas, disminuyendo así el flujo vehicular en las denominadas horas pico.

También, puede aplicarse que todas las instituciones privadas y públicas tengan transporte colectivo para que sus colaboradores se trasladen a ellas, garantizándoles un transporte seguro, eficiente, para que ese empleado se sienta en confianza de dejar su carro en la casa, significándole un ahorro en combustible garantizando la puntualidad en las labores.

En Estados Unidos, usted coge cualquier ciudad, Nueva York por citar una muy popular, va a ver que hay más vehículos que aquí, pero hay menos tapones, ¿por qué? Porque la persona, como hay pocos espacios para parqueos, prefieren usar el transporte colectivo y hay menos congestionamiento.

Adicionalmente, se puede instaurar que los centros educativos privados transporten a los niños de manera colectiva, debido a que en la actualidad cada padre va de manera individual a llevar y a buscar los niños al colegio, lo que provoca que tanto a la entrada como a la salida se acumulen unos 100, 200, 300 vehículos esperando, generando un gran congestionamiento, pero también los obliga a consumir más, lo que puede evitarse con un transporte colectivo que le garantice la distribución de ellos por zonas, similar a lo que está haciendo el Estado ahora con el transporte El Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación.

Estas medidas, sumadas a las nuevas líneas de trenes y las diferentes soluciones viales que se están construyendo en el país, pueden ser la solución para disminuir el problema del congestionamiento vehicular, disminuir la cantidad de combustible demandado y la importación del mismo, porque es hora que todos asumamos que la solución vial es un asunto colectivo.

