Solución por vía diplomática y no por la confrontación

El actual diferendo con el vecino y hermano Haití en las actuales circunstancias de crisis profunda que vive esa nación debe continuar manejándose con la mayor mesura posible. Pues, cualquier uso de la fuerza podría mal interpretarse como un exceso ante la gran debilidad de un Estado fallido. Lo que activaría la maquinaria de mentiras y especulaciones de los pseudoamigos del país caribeño.

Y, bajo ese pretexto podrían complicarnos aún más la existencia. Aunque tengamos mil razones, nadie lo reconocerá, además de correr el riesgo de ganarnos las incomprensiones que a la postre afectarían la muy trabajada buena imagen país. Ello nos convoca a recordar la histórica defensa país-soberanía nacional que enarboló el ex presidente Danilo Medina en el marco de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana Cuba en enero, 2014; cuando se pretendió vendernos como el apartheid del Caribe. Ahí estuvo la voz de la República en la persona del ex mandatario dominicano.

En nuestro caso particular, nos tocó una ardua gestión diplomática en defensa de nuestra imagen nacional, estrategia que desarrollamos en el marco de la “iniciativa mundial comunicación de política migratoria, propiciada por la Cancillería de la República”, en el contexto de la defensa de la sentencia TC/0168/13, promulgada por el alto Tribunal Constitucional, y que devino en el desarrollo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que implicó grandes sacrificios económicos para el país, con una inversión de más de mil 600 millones de pesos.

Ello nos condujo a propiciar unas cuarenta reuniones todas documentadas desde la histórica ciudad de La Habana hasta el pulgarcito de América, con su nombre de redentor, El Salvador, procurando dar a conocer lo que llamamos documento de la verdad: En RD no hay apátrida.

Allí contamos con formidables equipos de trabajo en las respectivas misiones diplomáticas, y con la grata comprensión de los colegas, y más allá de ex presidentes y ministros con los cuales interactúanos a los fines de sensibilizar respecto a la comprensión de nuestro orden y política migratoria que sin soslayar el irrestricto respeto a los derechos humanos consagra su espíritu soberano.

Obrar con inteligencia

En el caso que nos ocupa actualmente, no se trata de ceder algún derecho, pero sí de obrar con inteligencia a fin de no atropellar lo que tanto esfuerzo nacional ha costado. Por ello, no se debe pensar en función de intereses coyunturales de gobierno, el tema es un asunto de Estado, que va más allá del presente, y, como tal debe ser tratado.

De ahí, la trascendencia de que el mismo se enfoque en función de las normas internacionales que rigen la materia, a fin de definir la mejor manera de aprovechar un bien parcialmente común, y, que nos permita concertar un buen acuerdo de beneficios mutuos, que implique profundizar nuestras relaciones bilaterales de buena vecindad, como siempre RD ha defendido.

Contamos con excelentes especialistas en materia hídrica lo que nos facilita armonizar una propuesta ecléctica que de solución satisfactoria a la presente crisis generada por la referida obra hidráulica. Estos cuentan con las capacidades y peritaje para garantizar el establecimiento de un mecanismo de gestión sustentable de distribución y acceso al agua del rio masacre sin obstaculizar su cauce natural para que en su trayecto pueda continuar su marcha impactando las decenas de granjas agrícolas cuesta abajo y desemboque como es natural en el océano Atlántico.

El derecho internacional público nos asiste como el mecanismo-guía expedito proporcionando los medios al amparo de tratados suscritos cuya esencia reparte justicia y mandatos para ambas naciones. Acogerse al ABC de la diplomacia preventiva, que va desde el diálogo binacional, el arbitraje regional o en última instancia el internacional.

Vale recordar que ya la región cuenta con instrumentos regionales para la disolución de conflicto, como la CELAC y UNASUR, organismos que hicieron posible la paz en Suramérica, evitando una guerra entre las naciones hermanas de Colombia, Venezuela y Ecuador, y, en cuyas buenas acciones estuvo presente la diplomacia dominicana al más alto nivel. Aunque, cabe decir que este último mecanismo UNASUR ha sido suspendido como consecuencia del sesgo ideológico aún imperante en la región. Situación que el presidente Lula a su retorno al poder ha prometido trabajar para su restablecimiento.

De modo, que por esta vía diplomática y no por la confrontación debe estar la apropiada solución al conflicto dado a partir de la construcción irregular de un canal de trasvase en el legendario río masacre, que aún se sigue pasando a pie. Y, que conforme al artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje del 20 de febrero de 1929, mandata a un uso racional, no perjudicial para las partes del preciado líquido, mismo que de manera justa y equitativa debe servir para fines de cultivo agrícolas e industriales.

Pero, si bien da derecho al mismo tiempo prohíbe la ejecución de alguna obra que atente contra el curso natural del rio. Lo que sin duda se opone a que arbitrariamente algunas de las partes dañen su caudal natural. Además de que nadie en absoluto tiene potestades para impedir la desembocadura natural de un río al mar, por ello el afluente tiene que continuar su curso natural.

Otros conflictos

Tened en cuenta que no somos los primeros en tener algún diferendo por el uso común de un río; en nuestro caso parcialmente común, y, donde lo ha habido la solución ha sido por la vía pacífica, la diplomacia preventiva ha primado. Así tenemos el caso de los legendarios ríos Tigris y Éufrates, gestionado por Turquía e Irak; el histórico Nilo Azul bajo la administración de Etiopía y Egipto; y, así un sin número de conflictos que llegan hasta nuestra América.

Conflicto entre México y Estados Unidos en la región de Chihuahua por el control de una presa que permita el uso de agua al país azteca que ha sido sensiblemente afectada por el cambio climático y un clima cada vez más extremo como reporta el NY Time. Disidencia entre Uruguay y Argentina por incumplimiento normas medioambientales en el Rio Uruguay ante la instalación de la planta papelera Botnia en la zona fronteriza. Generando una litis que ambas naciones enfrentan en la Corte de Justicia de La Haya.

Pero, hasta ahora la diplomacia ha jugado un importante rol en procura de la solución pacífica de dichos conflictos. La nuestra no podrá ser diferente, como proclamará el gran Gandhi “no hay camino para La Paz, La Paz es el camino”.

Muy a pesar de que, la escasez en calidad y disponibilidad de agua dulce expresada como consecuencia de la desaparición de no menos de un 70% de los acuíferos, acentuando la baja producción y la miseria en grandes poblaciones humanas, ha llevado al renombrado conservacionista Rajendra Singh-reconocido en la India y el mundo como el Waterman, al igual que otros científicos, como el Dr. Ismail Serageldin, ex vicepresidente del Banco Mundial, a la infeliz conclusión de que el agua podría ser la principal causa de la Tercera Guerra Mundial.

Por consiguiente, confiamos no caer en los antagonismos dando lugar a un amplio espacio de diálogo cimentado en la transparencia que conduzca al entendimiento de las partes y no sea necesario agotar los últimos recursos diplomáticos.

Es de reconocimiento que nuestro Canciller Roberto Álvarez ha dedicado importantes jornadas de trabajo a tan delicada temática, así entiendo la dedicación dada por nuestro amigo Canciller haitiano Jean Víctor Généus, con quien por los años de 2010 tuvimos el honor de compartir escenario de labores diplomáticas en la histórica ciudad de La Habana.