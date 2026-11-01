Sociólogo advierte crisis Haití representa gran desafío a RD

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SANTO DOMINGO.– El sociólogo, académico y conferencista Cándido Mercedes afirmó que la crisis institucional de Haití constituye uno de los principales desafíos para República Dominicana, debido a sus repercusiones en la seguridad fronteriza y la estabilidad regional.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, que se transmite por RNN Canal 27, Mercedes sostuvo que el debilitamiento de las instituciones haitianas y la pérdida de control estatal sobre amplias zonas de ese territorio obligan al Gobierno dominicano a destinar mayores recursos a la defensa nacional.

RECLAMA MAYOR COMPROMISO INTERNACIONAL

El académico consideró que la comunidad internacional ha reaccionado con insuficiente rapidez frente al deterioro de Haití y advirtió que prolongar la crisis hará más compleja y costosa cualquier solución futura.

Valoró la postura de la diplomacia dominicana ante los organismos internacionales y señaló que el país debe mantener una posición firme en la protección de su frontera, sin involucrarse en intervenciones directas en territorio haitiano.

A su juicio, el despliegue de fuerzas internacionales podría contribuir a restablecer condiciones mínimas de seguridad y facilitar posteriormente la recuperación institucional y la celebración de elecciones.

CUESTIONA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Al referirse a la delincuencia en República Dominicana, Mercedes cuestionó la percepción de que el país atraviesa una ola extraordinaria de criminalidad.

Explicó que existe una diferencia entre los indicadores estadísticos y la percepción social de inseguridad, influida, según indicó, por la difusión constante de hechos violentos en los medios de comunicación y las redes sociales.

CRITICA LOS INTERCAMBIOS DE DISPAROS

Mercedes también manifestó preocupación por las muertes de presuntos delincuentes durante operativos policiales y cuestionó el uso recurrente de la expresión «intercambios de disparos» para justificar esos acontecimientos.

Sostuvo que la Policía Nacional debe concentrar sus actuaciones en prevenir y perseguir el delito, capturar a los responsables y someterlos a la justicia, respetando los derechos fundamentales y el debido proceso.

Llamó a fortalecer las instituciones y el Estado de derecho, al considerar que la seguridad ciudadana debe garantizarse sin menoscabar las libertades y los derechos constitucionales.

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