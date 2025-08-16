Sociedad Literaria y Cultural Athene celebra sus 100 años

AZUA, República Dominicana. – La Sociedad Literaria y Cultural Athene celebrará este viernes 15 de agosto los 100 años de su fundación en Azua por el poeta Héctor Viriato Noboa.

La conmemoración incluirá la participación de expositores locales y nacionales, presentaciones de libros, lecturas de poemas, juramentación de la nueva directiva, interpretaciones de canciones de Azua, entre otras actividades.

El acto tendrá lugar a las 10: 00 de la mañana en el Centro Cultural Héctor J. Díaz con la presencia de amantes de las letras, gestores culturales, dirigentes de instituciones sociales, educativas y religiosas, y funcionarios gubernamentales.

El Consejo Presidencial Pro Centenario de Athene está integrado por los escritores Rannel Báez, Virgilio López Azuán, Emilia Pereyra, la cantautora y poeta Olga Lara, Luis «Therko» Vargas, Apolinar de León Medrano y la diputada Grey Pérez Díaz.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Como parte del programa, se presentarán los libros «Versos de Azua», una antología compilada por Luis «Chito» Naut, y «Judas Iscariote: ¿Mito o Realidad?», de Ariel Ortiz.

Entre los intelectuales y escritores que disertarán y leerán poemas figuran el Premio Nacional de Literatura, Mateo Morrison, y el presidente del Pen Club, Aquiles Julián.

Asimismo, la exdirectora de la Unión de Escritores Dominicanos, Emilia Pereyra; Olga Lara; y los expresidentes de Athene, López Azuán, Apolinar de León Medrano, Vargas y Rannel Báez.

El acto cerrará con la «Piedra Poética en la Plenitud de la Crisálida», un segmento lírico que contará con la participación de los poetas Lery Laura Piña Ledesma, Olga Lara, Ernesto Vantroy, Dilando Sánchez y Greicy Féliz, entre otros.

agl/of-am