Sociedad dominicana denuncia violación a los símbolos patrios

SANTO DOMINGO. – La Sociedad Cultural Nueva Quisqueya denunció la vulneración de símbolos patrios por instituciones oficiales, incluida la presidencia de la República, en violación de la Constitución Nacional.

Esa institución acusó a varias entidades del Gobierno desde el año 2020 hasta ahora de omisión y/o sustitución de la bandera y el escudo dominicanos, y la reciente e incorrecta regrabación del Himno Nacional por el Ministerio de Cultura.

La entidad indicó que esos tres elementos forman La Trilogía de Símbolos Patrios, Solemnes y Oficiales del Estado dominicano, por mandato constitucional.

PRECEDENTES DE VULNERACIÓN

¨Es a partir del primer Gobierno del presidente Luís Abinader que la exclusión y/o sustitución del Escudo y de la Bandera Nacionales (…) y el uso incorrecto de sus colores, se está haciendo de forma intensa y extensa”, señaló la vocera de la Sociedad, Isabel Collado.

Indicó que, sin embargo, hay precedentes de un trato similar por Gobiernos anteriores, desde hace un poco más de dos décadas.

EJEMPLOS NEGATIVOS

Collado mencionó la ausencia del pabellón nacional y omisión y sustitución del escudo por una figura azul en un fondo blanco en¨La semanal con la prensa¨ del presidente Luis Abinader, desde 2023.

Cuestionó la regrabación del himno nacional hecha por el Ministerio de Cultura de manera incompleta, pues obvió ocho de las doce estrofas originales, como precisa la Constitución Nacional.

Precisó que la actitud de instituciones oficiales y órganos del Estado a nivel fáctico y simbólico, podrían encaminar a la República Dominicana a su disolución como Estado-nación.

agl/of-am