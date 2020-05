Sobre Venezuela, el coronavirus y los monicaquillos imperialistas (4 de 5)

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

Cuando publicas verdades, algunas personas van a tratar de desacreditarte, ridiculizarte, o escribir comentarios negativos, porque le molesta la verdad, y porque no quieren que la gente empiece a despertar; incluso, la verdad les irrita tanto, que hasta querrán matarte. Pero como estamos en Justicia social, bienestar y felicidad, y en despertar a los pueblos con humanismo, consciencia y luz, nuestro trabajo trasciende, aquellas miserias de los miserables. Para esta labor, no me valgo de la honda de David, ella es muy rustica; me valgo del verbo que lo ha creado todo: La palabra. El que tenga oídos que oiga…

Las aberraciones del neoliberalismo

1 – El neoliberalismo se aplicó contra vientos y mareas a nivel global. Debido a esa imposición, hoy tenemos los servicios de salud en manos de empresas privadas que la comercializan para lucrarse al máximo, un servicio que debe ser un derecho humano insoslayable, por tal razón, el sistema de salud de las naciones donde impera el neoliberalismo, no ha podido responder a las exigencias técnicas y protocolares para vencer la pandemia que nos ocupa lo más humanamente posible. Hablo de un modelo económico aberrante, que legaliza el robo de los empresarios, pues las ganancias no se calculan teniendo en cuenta el costo de producción, sino, en base a la especulación que se da en un mercado regido por la oferta y la demanda, que se maneja con mañosería, en lo que se puede obtener ganancias hasta del mil por uno en perjuicio de la ciudadanía.

El último acto: Trump y sus halcones les caen arriba a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

1 – La administración de Donal Trump, ha jurado derrocar al legitimo gobierno de Venezuela. Para esa meta, se ha ensañado contra ese sufrido y heroico pueblo venezolano, usando todas las tácticas y estrategias de la guerra de quinta generación, que incluye todo tipo de guerras sucias, como la psicológica, empleando los medios de comunicación, concebida por Gene Sharp en su libro: “De la dictadura a la democracia”, el cual es un título engañoso, porque por su contenido y objetivos en la práctica, su título debiera ser, al revés, os sea, “De la Democracia a la dictadura”. Es importante recordar aquí, que Trump, con su intervencionismo y acciones de guerra contra Venezuela para derrocar el gobierno legítimo de Nicolas Maduro, ha roto su promesa de campaña de que siendo presidente de los EE.UU. no intervendría en los asuntos internos de otras naciones, de que dejaría de derrocar gobiernos de otros países y de imponer la democracia fuera de los EE.UU.

2 – Trump y sus halcones, rompiendo su promesa, han sido crueles con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Contra esos tres países la administración de Trump ha intensificado el bloqueo económico, financiero y comercial, impidiendo que lleguen a esos países alimentos y medicinas. También Trump ha bloqueado y embargado las cuentas bancarias de esos países para impedir que no cuenten con las divisas con las que puedan comprar alimentos y medicinas en el extranjero. Especialmente, en esta guerra, Trump se ha cebado contra Venezuela, cayendo sus acciones en lo macabro, puesto que no solo la ha bloqueado, sino, que también le ha incautado miles de toneladas de oro en confabulación con los ingleses y embargado miles de millones de dólares depositados en bancos europeos, y apropiado de activos valorados en miles de millones de dólares, con es el caso de la “gasolinera Citgo” establecida en todo Estados Unidos y Canadá.

3 – Pero también, este bloqueo ha sido concomitante con acciones terroristas, como sabotaje al sistema eléctrico y a los acueductos de Venezuela. Las guarimbas de finales del 2017 también formaron parte de esta guerra sucia, cruel e inhumana, puesto que quemaban vivos a quienes parecieran chavistas, aunque no lo fueran. Pero también, fueron y son parte de esta guerra los desabastecimientos inducidos, y el apoyo a una oposición fascista que se vale de mercenarios, mayormente colombianos, para crear situaciones internas que conlleven a la desestabilización de Venezuela para hacerla ingobernable. También la oposición es fascista, porque tiene planes de matar a todos los dirigentes chavistas y a sus familiares cuando cojan el poder. Por suerte que nunca lo cogerán. Dios y el bravo pueblo venezolano no lo permitirán. Ya lo dijo Chávez: en este pueblo sobran cojones. ¡En Venezuela, patria o muerte!

El imperio persiste en su ensañamiento contra Venezuela

4 – Las calamidades que el pueblo venezolano está sufriendo por oponerse al imperialismo es grande. Esa nación está decidida a defender sus recursos naturales, lo mismo que su dignidad y soberanía a precio de sangre sudor, lágrimas y muertes. Los hechos dan certidumbre a mi premisa.

5 – Primero, hicieron todo lo imposible por derrocar a Chávez. Derrocarlo no pudieron, pero si matarlo a pellizcos. El segundo acto ha correspondido a Maduro, al cual han querido fulminar. Maduro le ha salido un hueso duro de roer, no han podido sacarlo del poder, pese a todo el esfuerzo que han hecho para lograrlo. Para ese objetivo Barack Obama firmó una “Orden Ejecutiva” con la que declaró a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación en Venezuela”. Esa orden ejecutiva también habla de proteger los derechos humanos, las instituciones democráticas y el sistema financiero de EE. UU. de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”. Esta orden ejecutiva, partiendo de un imperio todopoderoso, es un arma mortal.

6 – En el gobierno de Trump esas amenazas han pasado a concretizarse con las susodichas acciones de la guerra de quinta generación ideadas por Gene Sharp. A las claras, los más altos funcionarios norteamericanos a cargo de hostigar a Venezuela, con todas esas acciones (como los desabastecimientos, los sabotajes al sistema eléctrico y a los acueductos, el bloqueo económico y financiero, el impedimento que lleguen alimentos y medicinas, y mil acciones más propias de esta guerra de última generación), están diseñadas y luego aplicadas para causar el mayor daño y sufrimiento posible al pueblo de Venezuela, para que este se quiebre, y de rodillas, se rinda al imperio. Lo grande del caso es, que después de causarle tanto sufrimiento a los venezolanos, culpan a Maduro de ese sufrimiento, pero también, con el mayor cinismo, dicen que quieren ayudar a paliar ese sufrimiento ofreciéndoles migadas, esto es similar al hecho, de cortarles por maldad las piernas a una persona, para después, hacer actos de supuesto altruismo o filantropía, ofreciéndole – a las malas – regalarle al tullido muletas y silla de rueda.

7 – En búsqueda de ese quiebre, ahora acaban de presentar cargos criminales por narcotráfico contra Nicolás Maduro, a la vez que ponen el precio de 15 millones de dólares a la cabeza de Maduro y 10 millones a la cabeza de los más connotados dirigentes del equipo presidencial y militar de Venezuela. Pero también, en una especie de chantaje, han propuesto a Maduro y a los más connotados dirigentes de chavismo, que se echen a un lado para dar paso a la conformación de un gobierno de transición, encabezado por un Consejo de Estado que organice – según ellos – unas elecciones libres.

8 – En el escenario actual, acusar a Maduro de narcotraficante, es un argumento pobretón, puesto que es bien sabido que es de Colombia de donde sale el 95% de la droga que llega a EE.UU., entonces ¿por qué no acusar a Iván Duque de ese trasiego? Pero además, ¿cómo es que puede salir semejante cantidad de droga de un lugar donde EE.UU. tiene siete bases militare? Pero También, ¿cómo es que los EE.UU., con todos los recursos económicos y tecnológicos que dispone no puede impedir que la droga entre a su territorio, pero si cree que la Venezuela sitiada, asediada y bloqueada, si puede contralar la que supuestamente sale de su territorio?

9 – En todo este escenario, Donald Trump, Mike Spencer, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams y algunos congresistas como Marcos Rubio, muy altaneros, lanzan amenazas contra Maduro y su gente. Es hora de que Maduro se vaya, profiere Pompeo, a la vez que la amenaza con un ataque militar devastador. Así habla el Pompeo, quien meses atrás reveló, que cuando era jefe de la CIA, robaba, engañaba, mataba y mentía.

10 – En sus ataques contra Venezuela, los gobernantes Barack Obama y ahora Trump, han advertido a Nicolas Maduro, que es excesiva la fuerza que usan los policías y guardias que son enviados para reprimir a los opositores que se expresaban con acciones vandálicas en las guarimbas y otras manifestaciones, en las que destruían todo lo que encontrasen a su paso, incluso – como ya dije – quemando a personas vivas que le parecieran chavistas. Pero cuando esta represión la hace un gobierno de ultraderecha, se pasa por alto. No se condena la represión de Mauricio Macri, ni las salvajadas cometidas por los carabineros de Sebastián Piñera, ni los atropellos llevados a cabo por los policías hondureños y dominicanos contra la población civil, que civilizadamente reclaman algún derecho constitucional.

11 – Otro reclamo parcializado de los gobiernos norteamericanos a los gobiernos progresista que aún quedan en Latinoamérica, se da cuando exigen que se suelten a los que ellos consideran que son presos políticos, aunque estos sean políticos presos, porque han cometido delitos comunes. Sin embargo, este pedido no lo hacen a los gobiernos ultraderechistas subordinados a las directrices e intereses del imperio. Por ejemplo, en Colombia, Ecuador, Hondura y Chile hay presos políticos por “pi, pá”, pero para ellos no se hace reclamo para su libertad. La prisión y posterior asesinato de la hondureña Berta Cáceres nunca importó a los gobernantes de Estados Unidos, ni tampoco ha importado la prisión injusta de la argentina Milagro Sala, pero si ha importado la prisión de un psicópata y delincuente cubano llamado José Daniel Ferrer que se hace pasar por disidente. En esta parcialización, existe otro fenómeno, reclaman respeto a los derechos humanos de esos presos que han cometido delitos graves – que ellos sindican como presos políticos – pero olvidan el trato bestial que ellos dan a los presos en Bahía de Guantánamo.

12 – Para más, en la historia está, que los imperialistas norteamericanos y europeos, nunca se ocuparon de reclamar los derechos de los miles de presos políticos que tuvo la dictadura de Augusto Pinochet, y que tampoco se interesaron por la suerte que corriesen los miles de presos que mantenían en mazmorras inmundas la treintena de dictadores esparcidos por toda América Latina. Ellos sabían de las horribles cárceles de tortura que tenían Trujillo, Duvalier, Batista, los Somoza, las que existían en las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, etc., y nunca hicieron algún reclamo por los derechos humanos de esos presos, al contrario, le mandaban asesores, que enseñaban a torturar y matar a esos presos de la más cruel manera.

13 – Dentro de los asedios contra Venezuela, está la reciente invasión de unos 60 mercenarios encabezados por dos exmarines estadounidenses. Esta aventura se formalizó bajo un contrato de 212 millones de dólares, con el encargo de matar, o secuestrar a Maduro y a los más importantes jerarcas militares y líderes chavistas. Como sabemos, esta mercenaria invasión fracasó, pero Trump se ha deslindado de la misma, tal como en su momento también lo hicieron los presidentes norteamericanos de turno, con los eventos siguientes: Invasión a Cuba por Playa Girón, derrocamiento en 1964 de Joäo Gurlat en Brasil, derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende en 1973, golpe de estado en 1976 a María Estela Martínez de Perón en Argentina. Estos son solo cuatro eventos de esta naturaleza terrorista de las decenas de casos llevados a cabo por la cúpula capitalista norteamericana en Americalatina y en otros países del mundo.

El Covid-19 desnuda las miserias del capitalismo neoliberal

14 – Las miserias producidas por el sistema capitalista hegemónico global, han quedado al descubierto con la pandemia del Covid-19. Esta peste ha desenterrado las terribles consecuencias de un sistema que ha hecho de la salud uno de los negocios más jugosos de la historia empresarial y que produce una inmensa desigualdad social. a este respecto Oxfam internacional señala, que dos mil ricos tienen más recursos que 4 mil 600 millones de pobres que vegetan pasando hambre, mil calamidades, y sufriendo enfermedades curables en este planeta tierra.

15 – Esta pandemia también ha develado que los países que han privatizado la salud, no cuentan con la tecnología ni con los equipos suficientes para combatir esta o cualquier otra pandemia, mientras que los países donde se toma en cuenta, que la gente es primero que el mercado, la pandemia se está combatiendo con la eficacia debida.

16 – Esta pandemia ha dejado al descubierto la vileza de las clases sociales que lo secundan. Son los casos de del vicegobernador de Texas, quien valora la vida como una mercancía, al pedir que los abuelos (los viejitos), se sacrifiquen por la economía. Pero, que decir de Trump, de Pompeo, del ex embajador en Venezuela William Brownfield, de Elliot Abrams, de Marco Rubio y otros, que en medio de los tantos sufrimientos que ha causad esta pandemia, abogan por más cerco, sufrimientos y muertes para Venezuela, Cuba y Nicaragua. También, esta pandemia a puesto al descubierto la ruindad de ciertos seres humanos, que oportunistas y despreciables, sin importar su posición económica o social, han subido hasta el tripe los precios de los alimentos e insumos básicos.

17 – En esta calamitosa situación, William Brownfield ha llegado al colmo de decir que a EEUU y a la oposición les conviene sobre manera que el Covid-19 se convierta en algo devastador para el pueblo de Venezuela, que le cause mucho dolor y sufrimiento. La aplicación de las sanciones y el Covid-19 – dice Willian – va en esa dirección de hacer sufrir a Venezuela. Causar desabastecimiento de comidas, medicinas y gasolina, asesinar dirigentes opositores, causar trastornos a la cadena de mando, como también hacer ataques de precisión que se pueden lanzar desde miles de kilómetros de distancia. Por ahora, estas “son nuestras armas para liberar a Venezuela”, dice Brownfield, refocilándose y con sorna. A estas inhumanidades, Oliver Stone le ha salido al frente, criticando estas declaraciones, señalando que Estados Unidos incurre en una “profunda falta de decencia humana” por las sanciones contra Irán y Venezuela en medio de la crisis producida por el Covid-19. También, cuando se conoció la expansión del coronavirus en China, Wilbur Ross, el secretario de Comercio de la administración, declaró que el corona virus va a ser bueno para la economía de EE.UU., porque va a afectar la economía de China.

18 – A las inhumanas declaraciones precedentes, en medio de esta pandemia, se suman, las también inhumanas acciones de Trump. Este gobernante, bien molesto con el etíope Tedros Adhanom, presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque este le ha señalado, que la expansión del coronavirus en EE.UU. se ha debido a que él no actuó a tiempo para contener su propagación, entonces, Trump, “bien bravito”, rebate aquella acusación alegando, que la OMS falló en informar a tiempo la existencia del coronavirus. Además, Trump, en retaliación, ha procedido a suspender los fondos a la OMS, hasta que se lleve a cabo una revisión de su papel, y se investigue – y según él – la grave mala gestión de Tedros Adhanom en la OMS, frente a la propagación del coronavirus”. A esta decisión de Trump, el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha respondido que ahora “no es el momento” para cortar esos fondos a la OMS, que hacerlo es una decisión criminal. Pero, por otro lado, fíjese usted, que paradoja, Trump incrementó la financiación a las industrias de energía fósil, aumentó el gasto militar, pide más fondos para la OTAN, y para su famoso muro divisorio con México.

19 – Es realmente criminal dejar de financiar a la OMS -dice Chomsky-. La OMS trabaja en todo el mundo, principalmente en países pobres, con temas relacionados con la diarrea, la maternidad… ¿Entonces qué están procurando con dejar de financiar a la OMS?, vale decir, matemos a un montón de gente en el sur, quizás eso nos ayude con nuestras perspectivas electorales. Eso es un mundo de sociópatas, concluye Chomsky.

20 – Trump, en medio de la tragedia que ha provocado el coronavirus, ha estado solicitando a los países del mundo que rechacen la ayuda médica que ofrece Cuba para la erradicación de esta pandemia. Pero sucede, que contrariando a Trump, muchos países, gustosos, han recibido esa ayuda desinteresada, y han finalizado elogiando los adelantos de la medicina cubana y la colaboración y solidaridad de Cuba. A Trump le revientan estos elogios y reconocimientos, e irritado ha respondido intensificando las sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua y sumando a estos países al listado de los países terroristas, o que no colaboran contra la lucha contra el terrorismo. En este eructo de odio, Trump ha cercado las costas venezolanas con una flota de barcos nucleares, con los cuales, si se disponen, pueden destruir a ese país andino, tal como lo hicieron con Irak, Siria, Libia, Yugoeslavia y otros países. También, Trump, está muy descontento con los gobernantes de China y Rusia por la ayuda que estos le prestan a Venezuela

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.