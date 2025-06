Sobre las instalaciones del viejo hotel Montemar y Rancho Mar

EL AUTOR es periodista. Reside en Puerto Plata.

Por GUILLERMO CASTRO

Al presenciar equipos pesados realizando labores de limpieza en terrenos del desaparecido Rancho Mar, del Hotel Montemar, de inmediato pensé que se iniciaban los trabajos de construcción del siempre reclamado hospital materno infantil. Sin embargo, duró poco mi alegría como participante de los reclamos para que gobiernos pasado y presente aprobaran la obra.

Durante mi acostumbrada visita a las inmediaciones del cerrado hotel Montemar, en busca de la sombra que todavía brindan los almendros y la refrescante agua de coco que vende el amigo Tomás, me acerqué a Junior Polanco, quien supervisaba los trabajos de remoción de tierras y tumba de árboles,. Le dije lo siguiente: «Que bueno que van a iniciar los trabajos de construcción del anhelado hospital materno infantil de Puerto Plata».

Junior me contestó que no, pues «no es una obra del Gobierno sino privada». Me reveló que el señor José Natalio Redondo había comprado esos terrenos hace un tiempo. Al decirme eso mi estado de sorpresa aumentó mucho más. De inmediato me surgió la interrogante de quién sería el vendedor de esos terrenos donde operó el Rancho Mar y un campo de golf de 3 hoyos.

Al principio pensé que el Estado Dominicano o la Universidad Católica Madre y Maestra habían vendido el inmueble. Pero en este caso lo importante no es saber quien compró, porque el señor José Natalio o cualquier otro ciudadano, serían compradores de buena fe.

Con relación a José Natalio quiero decir que nos une una amistad de respeto y afecto, aunque no tan cercana. Además, es hijo de Don Chichi Redondo a quien siempre admiré y valoré por su humildad y por ser hombre de trabajo. Espero que no se me ponga bravito por mi interés de saber quien fue el vendedor de esos terrenos, o por quienes pueden decirle otra cosa, solo por congraciarse con el empresario.

Fue una sorpresa para mi enterarme 50 años después de que habían pasado a propiedad privada.

Digo esto porque desde pequeño visitamos el Rancho Mar y jugábamos en toda su área verde, y ya estando grandes asistíamos las actividades artísticas que se hacían mayormente los fines de semana. Allí eran celebradas las fiestas de graduación de la Escuela Hotelera del Hotel Montemar y de otras instituciones de Puerto Plata de esa época.

No está en discusión que José Natalio Redondo, o cualquier otro, haya comprado y diga poser su título, hasta ahi esta bien. Lo importante es saber quien vendió y como justifica su derecho de propiedad, sabiéndose que el doctor Joaquín Balaguer declaró de utilidad pública esos terrenos para dar paso a la construcción del hotel Montemar y el Rancho Mar.

Ahora se dice que esos terrenos nunca han sido del Estado Dominico ni mucho menos de la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago.

Escuche esta perla!!

Dicen que los terrenos donde estaba el Rancho Mar fueron alquilados al doctor Balaguer por un señor de apellido Canahuate, que dicen era el dueño del inmueble antes de que el Poder Ejecutivo lo declarara mediante decreto de utilidad pública a principio de los años 70.

Que el Estado Dominicano alquiló?. Podría ser. Pero nos deja algunas dudas!!

sp-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.