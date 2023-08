Sobre escritores, periodistas y políticos chatarras (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar: De primero les expreso mis sentimientos de dolor y solidaridad a los familiares y amigos de los fallecidos y heridos en el accidente (explosión e incendio), ocurrido recientemente en San Cristóbal. Quiera Dios que esta lamentable y vergonzosa tragedia no se repita más en nuestro país. Paz y eterno descanso a los fallecidos y pronta recuperación a los quemados y heridos. Como la vida continua, sobreponiéndonos a la tristeza y de la mano de Dios, vayamos al tema de hoy:

1 – Pues bien…, en tiempos pasados y en el presente en ciertas naciones que aún no han superado el primitivismo, los escritores revolucionarios y de cualquier otra denominación que se han atrevido a desafiar al poder tiránico establecido en la época que les ha tocado vivir han sufrido persecuciones, prisiones, torturas, exilios y asesinatos, en lo que han estado unidos el poder político y el religioso.

2 – Para castigar los crímenes considerados capitales en la antigüedad, como la insubordinación al orden establecido, mayormente se aplicaba la pena de muerte en sus diferentes modalidades. En este tenor, en la Edad Media, por lo regular a los herejes se les condenaba a morir en la hoguera, en el potro, en la rueda, en la estaca. También eran comunes las condenas a la horca, por vertimiento de plomo fundido por la garganta, por desprendimiento de la piel, por extracción de los intestinos, ahogado, apedreado, azotado, a golpes de palos, degollado, empalado, descuartizado, decapitado y por hambre y frío. Al calor de esta aberración, fue asesinada la bella y talentosa matemática Hipatia de Alejandría por unos extremistas religiosos, entre ellos muchos monjes. Ella fue arrastrada al templo por estos demonios; allí fue desnudada completamente, y con conchas y tejas le desprendieron su piel, matándola cruelmente a sangre fría

3 – En la historia de estas barbaridades se cuentan la muerte de Giordano Bruno, Juana de Arco, Tomás Moro, Jacques de Milay, Geralonio Savanarola, Miguel Servet, William Tindale entre miles más. Este último fue condenado a morir en la hoguera por haber traducido el Nuevo Testamento al inglés. Y ya sabemos que Galileo Galilei se salvó de la hoguera “por obra y gracia del Espíritu Santo.”

4 – Con el tiempo, en la mayoría de los países del mundo, estas formas bárbaras de eliminar a los que piensan diferentes han ido cayendo en desuso y sustituidas por otras relativamente menos bestiales, como la persecución, la prisión, el destierro, la tortura o el simple asesinato. De las nuevas prácticas fueron víctimas, Bertol Brecht, Rodolfo Washt, Luisa Carnés, Alexander Solzhenitsyn, Miguel Hernández, Federico García Lorcas, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Mario Benedetti, Salman Rushdie (el de los versos satánicos) y el periodista Jamal Khashoggi quien en octubre del año 2018 fue descuartizado con una sierra en la embajada saudita en Turquía.

5 – En nuestra América Latina, en los tiempos de las dictaduras impuestas, apoyadas y consentidas por los imperialismos europeos y estadounidenses, aquellas prácticas de hostigar a los escritores disidentes era una política de Estado. De manera inmisericorde se perseguían y hasta se asesinaba a los escritores disidentes; además se perseguía a los lectores y en las plazas públicas se quemaban por montones los libros considerados de izquierda. Principalmente en las dictaduras establecidas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y en nuestra República Dominicana con Trujillo, aquel terror contra libros, escritores y lectores, fue el trago amargo de cada día, especialmente para los intelectuales.

6 – Hoy, esa práctica de asesinatos selectivos, tiene la agravante, de que también son eliminados los activistas políticos y sociales, y periodistas que son críticos a las barbaries del saqueo que a sangre y fuego impone el sistema capitalista neoliberal para adueñarse de la gobernanza de mundo y apropiarse de las riquezas de las naciones más débiles. También son de esta especie, las sanciones a granel, los bloqueos económicos y financieros, los golpes de Estado militares, judiciales y primaverales y el desconocimiento de un candidato elegido democráticamente en las urnas si no es del agrado a los centros de poder capitalistas. En esta estructura, las guerras para destruir naciones son parte de esas llamaradas que están haciendo de la tierra un puro infierno. En este tenor se inscribe el Informe Rockefeller sobre población, el cuál en uno de sus párrafos expresa lo siguiente: “La guerra constituye el principal eje vertebrador de las sociedades modernas; ellas desempeñan una serie de funciones militares, pero, sobre todo, económicas, políticas, sociales, culturales, científicas y ecológicas, indispensables para la estabilidad y supervivencia de las sociedades modernas”.

7 – Estas políticas salvajes han hecho de Colombia y México un matadero de periodistas y activistas sociales. También, son muchos los presidentes que han sido asesinados y/o derrocados por mandato de las elites empresariales imperialistas. Para ilustrar estos crímenes basta con recordar los asesinatos de algunos jefes de Estado como Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso; Patrice Lumumba Primer Ministro de Congo; Mahatma Gandhi, Indira Gandhi y Rajiv Gandhi, de la India; Yasser Arafat, Palestina; Nicolasa Ceausescu, Rumania; Muamar Al Gadafi, Libia; Sadam Hussein, Irak; Stephen Biko, República de Sudáfrica; Solomon Mahlangu, República de Sudáfrica; Mohammad Mosaddegh, Primer Ministro de Irán; Benazir Bhuttos, Pakistán; Jaime Roldós y Eloy Alfaro, de Ecuador; Jacobo Árbenz, Guatemala; Omar Torrijos, Panamá; Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva de Chile; Gualberto Villaroel, Juan José Torres Gonzales, Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Estensoro, todos de Bolivia; Getulio Vargas, Brasil; Juan Velasco Alvarado, Fernando Belaúnde Terry, y Víctor Raúl Haya de la Torre, los tres del Perú; Mauricio Bishop, Granada. También fueron asesinados o encarcelados activistas y líderes fundamentales como Nelson Mandela, el Che Guevara, monseñor Arnulfo Oscar Romero, Augusto César Sandino. En nuestra República Dominicana cuenta el golpe de Estado dado a Juan Bosch y los asesinatos de Manolo Tavares Justo y de cientos de Constitucionalistas que participaron en la Guerra Patria de abril de 1965, entre ellos Francisco Alberto Caamaño Deñó, Ramón Emilio Mejía del Castillo (Piccirillo), e Illio Capozzi. Además, cientos de jóvenes revolucionarios fueron asesinados a mansalva en la dictadura de Joaquín Balaguer patrocinada por Estados Unidos de Norteamérica. “Esto es solo una muestra de las patrañas que usan los imperios para llevar su democracia al Tercer Mundo”. En estas conspiraciones imperialistas también cuentan más de 60 invasiones y alrededor de 30 golpes de Estado, dados a los gobiernos que se han resistido a entregar los recursos naturales de sus países.

8 – Hoy en día tenemos claro que los colonialismos, la esclavitud, la explotación laboral, las guerras, los golpes de Estado en sus diferentes modalidades, la entronización y apoyo de tiranos, las invasiones, las masacres étnicas, los asesinatos de presidentes nacionalistas y de revolucionarios, los Tratados de Libre Comercio, el Plan Cóndor, el control de natalidad, la Escuela de las Américas, las miles de ONG, las sanciones de todo tipo, los Think Tank y sus maquinaciones, el congelamiento de cuentas en el exterior, la apropiación de reservas de oro, el neoliberalismo con sus privatizaciones y libre mercado, el terrorismo, la aculturación por penetración cultural, los sabotajes y la destrucción de las infraestructuras estratégicas y de la economía de una nación, son acciones imperialistas planificas con premeditación y alevosía. Con esta violencia programada desestabilizan a un país y a regiones enteras. Así mantienen empobrecidas y en la ignorancia a las naciones del Tercer Mundo. En consecuencia, con naciones postradas, ya están dadas las condiciones para mantener sobre ellas la hegemonía política, económica, social y militar, con lo que el saqueo de los recursos naturales está asegurado a manos llenas a los poderes subyugadores. En estos crímenes de lesa humanidad los imperialistas usan como coartada, enarbolar la defensa a la democracia, a la libertad y a los derechos humanos. Ahora con la democracia neoliberal, a este ardid le han sumado el llamado libre mercado, una forma de los tiburones imperialistas, tragarse a bocanadas a las paleadas sardinas tercermundistas.

9 – Para la aplicación de tan aberrante protocolo, se necesita de una prensa vendida y escritores chatarras que se encarguen de tergiversar la verdad y lavar los cerebros que no pueden pensar por sí mismos, porque carecen de educación minina para el discernimiento de la verdad. Los escritores chatarras actúan sobre hombres ignorantes y esclavos, pues ya está establecido, que jamás puede ser libre aquel hombre que desconozca la verdad, por aquello de “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre”.

10 – Por ejemplo, en los periódicos se publican todos los días cientos de artículos de periodistas y escritores chatarras, que culpan al socialismo del siglo XXI de las grandes carencias de todo tipo que hay en Venezuela y Cuba. Para tratar de justificar sus criterios asumen narrar – según ellos – como había abundancia en aquellos países antes de que fueran destruidos por el socialismo de Castro, Chávez y Maduro. Para sustentar esta tergiversación de los hechos matan la verdad, mienten, calumnian, levantan falsos testimonios, siembran la cizaña entre hermanos, estimulan del odio, incitan a las guerras, todo en franca violación al decálogo de vida de la divinidad que ellos dicen es su Dios, quien también nos manda a amar los unos a los otros.

11 – Como bien conocen los estudiosos de la geopolítica, los imperialismos sólo actúan motivados por sus intereses. Esos superpoderes no tienen amigos ni enemigos, sólo intereses. Esta política la han establecido todo el tiempo por escrito y en declaraciones públicas los más connotados dirigentes imperialistas; por ejemplo, en julio de 1989 fue desclasificado un documento, “El Plan Kissinger para el Control NSSM 200”). En este informe Kissinger plantea como el crecimiento demográfico de los países menos desarrollados pone en peligro la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos, y que esto se puede evitarse con un crecimiento demográfico cero para esos países, cosa que se lograría con un control de natalidad efectivo. En este texto, Kissinger también sugiere usar los recursos estratégicos y la producción de alimentos como arma para controlar la política y la economía de los países subdesarrollados, para ahorrar recursos y garantizar acceso a minerales y otras materias primas, que potencialmente serían utilizados por los Estados Unidos, puesto que, de lo contrario, estas estarían amenazadas por una población que las consumiría.

12 – En aquel documento Kissinger también revela: “hay razones económicas, políticas y geoestratégicas para que los Estados Unidos mantenga el control sobre los países que tienen abundante petróleo, gas, oro, plata, cobalto, titanio, litio, coltán, tierras raras y agrícolas y reservas enormes de agua”. América Latina cae en esta categoría, sobre todo Venezuela que tiene la mayor reserva de petróleo del planeta y abundancia de agua.

Este mismo Kissinger ha declarado que las industrias de Estados Unidos necesitan de estos recursos que la naturaleza ha depositado en otros países, pero que son de los Estados Unidos por voluntad divina.

Consecuente con esta forma de pensar, Kissinger planteó: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás a las naciones, controla el dinero y controlarás el mundo.”

13 – Para asegurarse el petróleo de Venezuela, las megas empresas europeas, canadienses y norteamericanas, han hecho mil diabluras. Han sostenido tiranos y presidentes títeres como el tal Juan Guaidó; se han opuesto tajantemente a los gobiernos nacionalistas como fueron los de Castro y Chávez y ahora el de Maduro. Han ensayado golpes de Estado, guarimbas, terrorismo, bloqueos y sanciones económicas para destruir la economía de Venezuela y desestabilizarlo. De este país, se han apropiado ilegalmente de sus empresas millonarias como Citgo y Monómeros Colombo Venezolanos S.A.; una empresa pública dedicada a la agroindustria petroquímica y a la comercialización de sus productos.

14 – En este asedio contra Venezuela, Barack Obama no se quedó atrás y para ponerse a la moda y ser uno más de los duros y ponerse gracioso ante los blancos, firmó una orden ejecutiva en la que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria y de emergencia nacional a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos, debido a la situación que contra nosotros tiene Venezuela.

15 – Después John Bolton (el consejero de seguridad nacional de Trump), se sumó a las estrategias de control de Kissinger: “Haría una gran diferencia económica para Estados Unidos – planteó Bolton – si pudiéramos tener las compañías petroleras estadounidenses invirtiendo y produciendo petróleo en Venezuela.

16 – Por otro lado, este mismo John Bolton escribe en su libro, según afirma el Washington Post, que el impresentable Donald Trump le había dicho: “Invadir a Venezuela sería “genial” porque “en realidad es parte de Estados Unidos”.

En otras palabras, Bolton sugiere la apropiación del petróleo venezolano. El negocio, sin dudas, sería grande y las mega empresas no desean perderlo. (Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, ConocoPhillips, Halliburton, etc.). Entonces, están claras las intenciones imperialistas que se tiene con el petróleo de Venezuela, pues siendo Estados Unidos quien controle la extracción y venta de este mineral, estaría en mucho mejor condición de competir en el mercado global, con lo que además, Wall Street estaría a sus anchas especulando con el precio de ese oro negro. Por otro lado, llevar petróleo desde Venezuela a Washington significa grandes ganancias pues no es lo mismo el costo de transporte desde Venezuela a Estados Unidos (tan solo 2 mil kilómetros), que desde el Golfo Pérsico que está a 12,000 kilómetros de Estados Unidos.

17 – En un discurso desde Miami, Donald Trump advirtió a los oficiales de las fuerzas armadas venezolanas, que si continúan apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, lo “van a perder todo”, ya que sabemos “quiénes son y dónde guardan los miles de millones de dólares que ustedes han robado». Si eligen a Maduro no van a encontrar refugio”. Esto es como comenta Stella Calloni: ésta es una descarnada confirmación de la prédica mafiosa de Trump: “me entregas a tu país, y negociamos el petróleo para nuestras empresas e industrias, si no, te aplasto”.

18 – Finalmente, Trump ya fuera del gobierno confesó durante su primer discurso público tras su imputación por cargos federales: «Cuándo me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Si nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo».

19 – En meses pasados, casi simultáneamente con Trump, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, hizo público el por qué el interés de su país sobre América latina. Nos interesa esta región – dijo Richardson- “porque en sus ricos recursos y elementos de tierras raras, está el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo se encuentra en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia, Chile. Además, en América Latina está la concentración de las reservas de petróleo más grandes del mundo, incluidas las de crudo ligero descubierto frente a Guyana hace más de un año. América Latina tiene estos recursos, en especial Venezuela que posee la mayor reserva mundial de petróleo, mucho gas natural, cobre, oro y otros minerales que necesitan nuestras industrias. Además, Richardson destacó la importancia del Amazonas, el pulmón del planeta, acotando que «el 31 % del agua dulce del mundo está en esta región”. Para concluir ella destacó: a EE.UU. le queda mucho por hacer en esta región, porque tiene mucho que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que tenemos que empezar nuestro juego”. ¿Cuál será este juego? Adivine usted.

20 – Esta política de desestabilización y destrucción de la economía con bloqueos, sanciones, sabotajes y apropiación de industrias y reservas monetarias y de oro, han sido llevada a cabo contra el Tercer Mundo por todos los gobiernos que han tenido Europa y los Estados Unidos. Por eso hoy, esa rebeldía de aquellos pueblos saqueados por ellos. La última generación ha sido testigo de esta política protagonizada en territorio norteamericano por Nixon, Kissinger, los Bush, Colin Powell, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, Obama, Trump, John Bolton, Mike Pompeo, y ahora Joe Biden y su secretario de Estado Tony Blinken. Esta política exterior que responde a la doctrina Monroe “América para los americanos, ha venido siendo implementada por las élites imperialistas, que son las dueñas de bancos, empresas petroleras y gasíferas, las transnacionales de la minería, emporios agrícolas, grandes firmas del sector eléctrico de la construcción y de la comunicaciones, como también del Complejo Industrial Militar y de las grandes empresas productores de electrodomésticos, vehículos de transporte terrestre, mar y aire, etc.,

21 – La susodicha política imperialista contra los países del Tercer Mundo, se ha venido aplicando contra Venezuela y Cuba con máxima intensidad. Lo extraño del caso es, que aún muchos profesionales a los que suponemos con cierto nivel para pensar y razonar achacan al socialismo del siglo XXI, a Castro, a Chávez y a Maduro de las penurias por la que están atravesando esos países. No entiendo como ellos no relacionan las carencias que están sufriendo estas naciones con las sanciones y los bloqueos que les imponen los gobernantes de las potencias europeas y la estadounidense. Y no lo entiendo, porque las razones para esas sanciones y bloqueos están muy claras. Los gobernantes imperialistas han expuesto en repetidas ocasiones y en diferentes foros nacionales e internacionales sus objetivos con estos bloqueos y sanciones. Ellos han dicho: vamos a desestabilizar a Venezuela y a Cuba; vamos a destruir sus economías; vamos a hacer que la misma chirreen; vamos a destruir su sistema financiero; vamos a impedir que le lleguen materias primas para sus industrias, vamos a sabotear su agricultura y lo pecuario con guerras bacteriológicas; vamos a impedir que le lleguen vacunas y medicinas; vamos a enfermar su gente arrojándoles virus, vamos a destruir con sabotajes sus infraestructuras, tales como sus acueductos y sistema eléctrico; vamos a poner a que la gente pase hambre y todo tipo de penurias; vamos a doblegarlos con las sanciones y los bloqueos; de forma tal, que sea el pueblo mismo que se levante contra sus gobernantes socialistas.

22 – Gran frustración he experimentado y hasta grima he sentido, ante la gran cantidad de opiniones vacuas que se vierten al pie de los artículos que publican los escritores y periodistas chatarras, defendiendo la imposición de sanciones contra Cuba y Venezuela, y asegurando que las carencias extremas que hay en esos países es por culpa del socialismo del siglo XXI aupado por Castro, Chávez y Maduro. Si confrontamos los criterios que en torno a este tema exponen los “escritores y periodistas chatarras” y las bazofias de los foristas que hacen causa con ellos, llegamos a la triste conclusión, de que sólo anidan perversidad en sus corazones y mugre en sus mentes al por mayor y detalle. Saber que en este mundo hay tanta brutalidad, es algo que produce horror y tristeza.

23 – Iguales perversidades y sandeces vierten estos hombres de la oscuridad cuando escriben y opinan sobre la guerra imperialista que se está librando en Ucrania. Estos repiten como papagayos los criterios parcializados lanzados al aire por miles de medios de comunicación cuyos dueños son precisamente los orquestadores de esta guerra y de muchas otras.

24 – En esta vorágine de tragedias, mentiras, hipocresías, manipulaciones, siembras de odio, muerte y destrucción, los escritores y periodistas chatarras repiten automáticamente como cajas de resonancias, ¡Putin es un carnicero!; ¡Putin es un asesino!; ¡Putin invadió a Ucrania sin motivo y sin razón! En este siglo, los nuestros invadieron a Irak con un ardid falso y masacraron a más de un millón de civiles, y selectivamente mataron a más de 60 mil de sus profesionales. En aquellas embestidas, destruyeron todo aquel país. Entonces, ¿estos no son carniceros y asesinos? pero además, ¿los que apadrinaron invadir y destruir a Afganistán, Libia, Siria y la antigua Yugoslavia, ocasionando millones de muertos y heridos, millones de desplazados y refugiados, y destrucción de ciudades enteras a golpes de bombazos, estos, también no son carniceros y asesinos? En estas barbaridades, la destrucción y muertes de tantos seres humanos se ha tipificado como efectos colaterales de la guerra. Aquellos horrorosos acontecimientos se han querido justificar planteando con sofismas absurdos, que estas pérdidas no han sido en vano, porque la democracia y la libertad tienen un precio alto a pagar. ¿Se quiere más cinismo? ¿Puede alguien explicarme las razones para aprobar este dualismo político en favor de los nuestros?

25 – En este momento hay cantidad de documentos que como el informe de la Rand Corporation y el de Samuel Phillips Huntington dan cuenta de cómo fue planificado el provocar a Putin para que invadiera a Ucrania con el objetivo de iniciar una guerra de desgaste, que lleve a destruir la federación rusa y de paso debilitar a toda Europa. Para entender y discernir con espíritu científico sobre esta maquinación hay que saber de geopolítica y ser alguien muy íntegro. Además, hay que tener las luces que no tienen los escritores chatarras para dilucidar sobre la analogía siguiente: si para los Estados Unidos es inaceptable que Rusia establezca una base nuclear en Cuba o México, entonces, en buena lógica, tampoco es aceptable para los rusos que la OTAN quiera establecer una base nuclear en Ucrania. En este punto, pretender que los escritores y opinadores chatarras disciernan con lógica y justicia sobre este tema, sería demasiado pedir. No podemos esperar, yucas del coco.

26 – Los que estamos opuestos a la guerra en Ucrania, criticamos a las élites europeas y estadounidenses que han programado este conflicto. Nosotros jamás hemos criticado al pueblo de los Estados Unidos, pues las élites guerreristas no son el pueblo de los Estados Unidos. En una guerra, el pueblo es quien expone a sus hijos a morir y es quien sufre todos los efectos trágicos que derivan de ella; por eso, las naciones son víctimas de las angurrias de las susodichas élites imperialistas guerreristas.

27 – Con la guerra en Ucrania existe un paralelismo con lo que ha sucedido en nuestro país con los empresarios azucareros. Cuando salió al mundo que estos (principalmente los Vicini y el Central Romana Corporation), esclavizaban a sus braceros, varias instituciones defensoras de los derechos humanos a nivel mundial, arremetieron contra ellos exigiéndoles acabar con esta práctica esclavita, entonces, estos empresarios realizaron una fuerte contra campaña publicitaria denunciando que se estaba llevando a cabo una campaña internacional para desacreditar a la República Dominicana; o sea, ellos son la República Dominicana. ¿Se entiende esta manipulación?

28 – A todo esto, lo grande del caso es, que los periodistas y escritores chatarras llaman traidores a los Estados Unidos, a todo aquel que como yo se opone a alimentar la guerra en Ucrania y los bloqueos y sanciones contra Cuba y Venezuela, o porque simpaticemos con gobiernos nacionalistas como los de México, Brasil, Colombia y El Salvador, entre otros. La guerra en Ucrania jamás debió de darse. Los resultados negativos de esta conflagración para el mundo, explican de por sí solos, el por qué esa “vaina”, nunca debió iniciarse. Hasta Henry Kissinger, un verdadero carnicero, y millones de eminentes ciudadanos estadounidenses que se oponen a esa guerra tan absurda, han sido etiquetados como traidores a los Estados Unidos por los susodichos escritores, periodistas y opinadores con mente magra.

Sobre los políticos chatarras

29 – En cuanto a lo político, hemos visto con pesar a ciertos integrantes de ese mundo, apoyar públicamente los bloqueos económicos y financieros y sanciones de todo tipo que han impuesto a Cuba y Venezuela las élites capitalistas globales de las que hemos hablado. También hemos presenciado como estos políticos para congraciarse con Trump, apoyaron al corrupto y traidor a su patria Juan Guaidó. Estos son los mismos que callaron cuando los seguidores de Corina Machado, Henríquez Capriles, Manuel Rosales y Leopoldo López quemaron vivos a 36 jóvenes por el simple hecho de que les parecían chavistas. Son los mismos que callaron ante las masacres de Israel contra Palestina y que fueron indiferentes cuando sus amigos del norte y de Europa masacraron los pueblos de Irak, Afganistán, Yugoslavia, Libia y Siria. Estos son los mismos políticos que callaron cuando se supo de los genocidios en Dombás, Lugansk y Donetsk, por parte de los neonazis ucranianos.

30 – Estos son los mismos políticos que ahora apoyan la guerra de Biden y la OTAN en Ucrania y que se unen a la campaña de descrédito contra Putin. Son los mismos políticos dominicanos que para congraciarse con sus “amigos del norte y de Europa”, se hacen cómplice de un contrato 97 a 3 a favor de la Barrick Gold y que se les importa que destruyan a Loma Miranda y que arrasen con las cadenas de montañas que son parte fundamentales de los ríos y bosques de todo San Juan de la Maguana y provincias aledañas. A estos hipócritas y trepadores, y por lo regular depredadores del erario, yo también les llamo políticos chatarras.

A modo de conclusión

A – Al final, como resultado de estas políticas de mentiras, despojos y saqueos, tenemos un mundo y un Estados Unidos que se está cayendo a pedazos. Para esta debacle, han estado contribuyendo en grande una prensa mentirosa con periodistas y escritores chatarras en confabulación, con también políticos chatarras que les pagan para que mientan, desinformen, manipulen y tergiversen la realidad para beneficiar causas diabólicas.

B – Es posible que los escritores y periodistas chatarras hoy tan abundantes, adjunto a políticos corruptos, que defienden por cobardía las políticas imperialistas de un grupo élite de hombres y mujeres malvados que con dinero y poder llevan una vida concupiscente, que para mantenerla a todo dar, son capaces de sacrificar a la humanidad completa, tal como al efecto lo vienen haciendo, puesto que el 99% de las riquezas terrenales son sólo ellos, quienes son el 1% de los habitantes de nuestro planeta. Enfrentar a estos demonios, es algo temerario, peligroso… Millones de revolucionarios y miles de escritores de todas partes del planeta pueden dar testimonio de esta realidad. Aquel 1 %, para mantener su estatus, han sido capaces de esclavizar a sus congéneres, para explotarlos y marginarlos.

C – Hacer la guerra, es lo más cruel e inhumano que existe, por la gran cantidad de muertes, sufrimientos y destrucciones que ocasiona. Sin embargo, sus protagonistas la tienen para diversión y negocio. Con ella obtienen más riquezas y poder del ya tienen. En esto, ellos son insaciables. Combatir a estos leviatanes no es cosa fácil; esta no es tarea para escritores y periodistas chatarras. Enfrentarse a ellos nos puede volver la vida miserable con exilios, prisiones, torturas, pobreza y hasta ser muertos a destiempo por vil asesinato. Miguel Hernández y Federico García Lorca y miles más, son ejemplos de ello. Escritores y periodistas chatarras no están dispuestos a tantos sacrificios para sostener principios y entregarse a causas nobles. Mario Vargas Llosa lo comprendió a tiempo, y de un escritor revolucionario se convirtió en un escritor chatarra; desde aquel momento su vida cambió de la noche a la mañana. Hasta de noble europeo lo elevaron. Además, le diligenciaron “El Premio Nobel de Literatura”. Por esa vía ha obtenido la fama y la fortuna jamás soñados. Hay quienes dicen, que Vargas a cambio de tantos placeres y goces materiales, vendió su alma al diablo. En esta tierra, no todos asumen llegar al Gólgota para ser sacrificados por una causa que aquí en la tierra no deja retribuciones económicas, ni sociales.

Al que le quepa este sombrero, que se lo ponga, o que calle para siempre…

sp-am