SNS reporta mas de 7.3 millones de atenciones odontológicas

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SANTO DOMINGO.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que la Red Pública ha ofrecido 7,331,437 atenciones odontológicas y realizado 554,554 procedimientos durante jornadas de salud bucal, como parte de las acciones para ampliar el acceso de la población a estos servicios.

Al conmemorar el Día Mundial del Odontólogo, la institución destacó que cuenta con 555 unidades odontológicas fijas y 165 portátiles, destinadas a brindar atención en establecimientos sanitarios y acercar los servicios a comunidades de todo el territorio nacional.

Según los datos ofrecidos por el SNS, las jornadas de salud bucal han permitido atender a 69,607 pacientes y realizar cientos de miles de procedimientos orientados a la prevención y el tratamiento de afecciones odontológicas.

PROGRAMA PARA RECUPERAR SONRISAS

Entre las iniciativas desarrolladas figura el programa Restableciendo Sonrisas, mediante el cual han sido atendidos 1,153 pacientes y se han colocado 2,089 prótesis dentales.

El programa busca contribuir a la recuperación de la funcionalidad bucal y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas mediante la rehabilitación odontológica.

El SNS también reconoció la labor de los profesionales de la odontología que trabajan en los establecimientos de la Red Pública y participan en las jornadas de atención, ofreciendo servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento a miles de dominicanos.

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

La institución aprovechó la conmemoración para exhortar a la población a mantener hábitos adecuados de higiene oral y acudir periódicamente a los servicios odontológicos.

Estas medidas contribuyen a prevenir enfermedades, detectar oportunamente alteraciones de la salud bucal y evitar complicaciones que puedan afectar el bienestar general.

Con la ampliación de las unidades odontológicas y las jornadas comunitarias, el SNS procura facilitar el acceso a la atención dental y fortalecer los servicios de salud bucal en la República Dominicana.

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