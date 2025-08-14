SNS realiza cambios en los hospitales de la Región Este

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, designó nuevos directores en tres importantes centros hospitalarios de la región Este del país, como parte de las acciones de fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud.

La doctora Ivette Dib fue designada como nueva directora del Hospital Provincial Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey. Anteriormente, la doctora Dib se desempeñaba como directora del Hospital General de Verón, Punta Cana, donde lideró importantes mejoras en la gestión hospitalaria y la calidad de los servicios.

Por su parte, la doctora Rosario Guerrero Hidalgo, quien hasta el momento dirigía el Hospital Provincial Nuestra Señora de La Altagracia, pasa a asumir la dirección del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA), centro de referencia regional en atención especializada.

Guerrero Hidalgo ha tenido una destacada trayectoria en la gestión hospitalaria, siendo reconocida por su enfoque en la mejora continua de los procesos asistenciales.

Asimismo, el doctor Walexi Castillo Reyes, quien fungía como subdirector del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, fue designado como nuevo director del Hospital General de Verón, en Punta Cana. Castillo Reyes es un médico con amplia experiencia en la administración de servicios de salud y un fuerte compromiso con el fortalecimiento de la atención primaria y la eficiencia operativa.

Durante el acto de juramentación, el doctor Mario Lama destacó que estos movimientos forman parte de la estrategia institucional para garantizar una gestión más eficiente y cercana en los principales centros de salud del país.

“Confiamos plenamente en que estos profesionales contribuirán al fortalecimiento de los servicios hospitalarios con enfoque humano, calidad y eficiencia”, expresó.

Los nuevos directores agradecieron la confianza depositada por el SNS y manifestaron su compromiso de asumir este nuevo reto con responsabilidad, vocación de servicio y enfoque en el bienestar de los pacientes.

Con estas designaciones, el Servicio Nacional de Salud reafirma su compromiso con la mejora continua y la consolidación de una red hospitalaria que responda con calidad y oportunidad a las necesidades de salud de la población.

