SNS dispuesto a evaluar nuevo pedido aumento a enfermeras

Sede del SNS

SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) reafirmó este martes que todos los acuerdos salariales que este organismo ha suscrito con el personal de salud han sido ejecutados en su totalidad, beneficiando de manera a los profesionales de enfermería y demás áreas asistenciales.

Explicó que en el presente año se aplicaron dos incrementos salariales, un 10 % en enero y otro en julio, cumpliendo de manera íntegra lo pactado con los gremios del sector, para completar, 5 % en enero del 2026.

“El SNS ha respetado y aplicado al 100 % los compromisos asumidos con el personal asistencial. Las peticiones que hoy se plantean no forman parte de lo acordado inicialmente, sino que corresponden a nuevas solicitudes que requieren un proceso de análisis distinto”, agregó.

ABIERTO AL DIÁLOGO

Dijo que el SNS mantiene su disposición a un diálogo abierto y permanente con las organizaciones de enfermería, a fin de evaluar las propuestas adicionales y encontrar soluciones que sean viables desde el punto de vista legal y presupuestario.

Asimismo, subrayó que la actual gestión de Gobierno ha hecho importantes esfuerzos financieros para dignificar la labor del personal de salud, con mejoras salariales, incentivos y condiciones laborales más justas, siempre bajo los principios de equidad y sostenibilidad.

Reconoció el valor del personal de enfermería y reiteró el respeto a cada uno de ellos. Los acuerdos fueron cumplidos en su totalidad, y cualquier planteamiento adicional será evaluado en un marco de transparencia y responsabilidad.

«Llevamos más de 10 años sin recibir el incentivo y sin que se realicen los cambios de designación». «Muchas de ellas son licenciadas y continúan desempeñándose como auxiliares», denunció.

HUBO PARO DE LABORES

Medios de prensa reportan que este martes hubo paro de labores del personal de enfermería en hospitales de la provincia María Trinidad Sánchez y en la Maternidad José Francisco Peña Gómez, de Valverde, entre otros.

La protesta fue convocada para este martes a nivel nacional . Los manifestantes aseguraron que podrían continuar de no recibir respuestas del SNS, el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno.

arc/mpv