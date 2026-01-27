SNS anuncia remozamiento de varios hospitales de S. Cristóbal

SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció el remozamiento total e inmediato de varios hospitales de esta provincia.

Son ellos el provincial Rafael J. Mañón, el cual será transformado en materno infantil; el regional Juan Pablo Pina y Tomasina Valdez de Yaguate

En un recorrido por los centros de salud, el director del SNS, Julio Landrón, supervisó las condiciones en que opera el referido nosocomio.

Acompañado del director regional Salud, Marcelino Fulgencio,, el titular del SNS precisó que esta obra, se jejecutará de inmediato.

“San Cristóbal es una gran ciudad, con la que nosotros también estamos comprometidos y hemos venido a anunciar los trabajos del Rafael J. Mañón para tener un centro materno infantil acorde a lo que merecen los moradores de esta provincia, con todos los estándares internacionales de calidad y de servicio”, afirmó.

OTROS HOSPITALES DE LA ZONA

También anunció la remodelación del regional Juan Pablo Pina y el municipal de Yaguate.

Instruyó la impermeabilización del techo para corregir las filtraciones y la colocación de plafones de PVC en las áreas exteriores.

of-am