SNS anuncia remozamiento de varios hospitales de S. Cristóbal
SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció el remozamiento total e inmediato de varios hospitales de esta provincia.
Son ellos el provincial Rafael J. Mañón, el cual será transformado en materno infantil; el regional Juan Pablo Pina y Tomasina Valdez de Yaguate
En un recorrido por los centros de salud, el director del SNS, Julio Landrón, supervisó las condiciones en que opera el referido nosocomio.
Acompañado del director regional Salud, Marcelino Fulgencio,, el titular del SNS precisó que esta obra, se jejecutará de inmediato.
OTROS HOSPITALES DE LA ZONA
También anunció la remodelación del regional Juan Pablo Pina y el municipal de Yaguate.
Instruyó la impermeabilización del techo para corregir las filtraciones y la colocación de plafones de PVC en las áreas exteriores.
of-am