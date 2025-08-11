SNS amplía servicios médicos

SANTO DOMINGO. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) amplió los servicios de laboratorio clínico y diagnóstico en centros de la Red Pública en beneficio de más de un millón de dominicanos.

AVANCES NOTABLES EN 2024

La Red fue fortalecida en 2024 con la puesta en marcha del laboratorio clínico del Hospital Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas, en Sabana Grande de Boyá, para unos 30 mil habitantes.

También en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez quedó rehabilitado ese servicio, el de Rayos X, y otros con impacto en sectores como Ensanche La Fe y Cristo Rey.

Disponen de esas nuevas prestaciones la Unidad Modelo de Atención Primaria Santa Fe y el Centro de Atención Primaria Guayacanes, para 20 mil personas en la región Este.

Resaltó, además, la inauguración del Laboratorio Clínico de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

Asimismo, entró en funciones el Hospital Municipal Galván, en Bahoruco, con laboratorio e imágenes diagnósticas, mientras el Hospital Julia Santana ya dispone de pruebas de imágenes.

En la provincia Valverde, quedaron abiertos los del Centro de Primer Nivel Laguna Salada y del Hospital Municipal Julio Moronta.

Además, mejoraron los de anatomía patológica en once hospitales, y abrieron el laboratorio clínico y el área de imágenes del Hospital Municipal Doctora Armida García.

Igualmente inició operaciones el Centro Clínico y Diagnóstico Palmarito, en La Vega.

AMPLIACIÓN CONTINÚA EN 2025

El Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras dispone de un nuevo tomógrafo y en el Municipal Guananico, en la provincia Puerto Plata, fueron adecuadas áreas clave como Emergencia y Unidad Neonatal.

Nueve centros de la región Ozama cuentan con sonógrafos, mientras el Hospital Municipal Alicia de Legendre, en Duarte, también recibió una rehabilitación integral.

agl/of-am