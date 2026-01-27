Situación desesperada familias de Haití afectadas por fuego

Puerto Príncipe, 26 ene (Prensa Latina) Numerosas familias haitianas permanecen hoy desoladas por la destrucción el fin de semana de sus bienes a causa de un gran incendio en una populosa zona comercial del norte del país, comentó la agencia AlterPresse.

Los miembros de la barriada de Cabo Haitiano «están en situación desesperada» tras el devastador siniestro entre la noche del sábado y la mañana del domingo en el mercado de Cluny de aquella localidad, añade un comunicado oficial, divulgado por el citado ente informativo.

La declaración, suscrita por la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, expresa su solidaridad con quienes perdieron sus pertenencias o medios de vida y se encuentran en una situación precaria luego del incendio, «excepcionalmente violento», que destruyó diversidad de negocios.

PROMETE ASISTENCIA

El jefe de gobierno prometió asistir a las víctimas del fuego en el Mercado de Cluny, mediante «ayuda concreta, rápida y adecuada», precisó la agencia AlterPresse.

Por su parte, un equipo dirigido por el Ministerio del Interior y las Colectividades Territoriales fue enviado de inmediato al Departamento Norte donde está enclavado el mercado siniestrado, a fin de realizar una evaluación exhaustiva de los daños.

La situación originada por el fuego -opina el medio de prensa haitiano- está enmarcada en un contexto más amplio, una crisis económica y humanitaria nacional sin precedentes, agravada por la violencia de las pandillas criminales que azotan al país.

Autoridades comunitarias de Cabo Haitiano describieron como «de excepcional magnitud» el incendio en el Mercado de Cluny, «un lugar histórico y centro neurálgico de la actividad comercial de la ciudad».

DESTRUCCIÓN DE 30 ALMACENES

Un informe preliminar de esas entidades explica la destrucción de alrededor de treinta almacenes pertenecientes a unas cien tiendas, así como gran parte de la infraestructura del mercado, en particular la zona este, incluida la sección avícola.

El Consejo Ejecutivo de Cabo Haitiano -agrega la agencia AlterPresse- anunció la creación en breve de una comisión de investigación con las instituciones pertinentes, para determinar las causas del incendio, aún sin explicar, y analizar las circunstancias del desastre.

Haití afronta hoy una severa crisis de violencia, por la acción combinada de bandas criminales y el descontrol oficial, que agravan la inseguridad y elevan el desplazamiento forzado, estimado en un millón de personas, de acuerdo con la Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

rc/apb

PL-447