Sistema eléctrico y Punta Catalina: Paremos la corrupción infinita

POR HECTOR TURBI

Algunos sectores de la oposición partidaria no reconocen de manera explícita el carácter mafioso del actual régimen del PLD, por las implicaciones en materia de respuesta política integral, que no están en disposición de articular.

No hay forma de conjurar la crisis del sistema eléctrico nacional, sin poner fin al esquema de mafias que por décadas han desangrado las arcas públicas vendiendo falsas soluciones. Lo que estamos viviendo ahora es la Crisis Eléctrica de la Era del PLD, drama que desde 1996 se ha ampliado y complejizado.

Para no ir más lejos.

· Ya desde 1999 se documentaron subvaluaciones de alrededor de 16 mil millones de pesos en las tasaciones de la vieja CDE, tratativas turbias que le permitieron al “sector privado”, hacerse con el grueso del parque de generación publica y parte de la distribución con la inversión de la pírrica suma de 643 millones de dólares. Todavía hoy el país desconoce los arreglos y detalles de cómo Los Vicini se adueñaron del control de la principal generadora estatal (EgeHaina), de la Cogentrix (Actual CESPM) y otras plantas aportando bagatelas.

· Leonel Fernández le vendió al país la falsa solución de que con la “capitalización”, se acabarían los apagones, los subsidios y el sector privado aportaría los recursos que requerían las inversiones del sistema eléctrico. Pues resulta que entre 1999 y 2018, el barril sin fondo de los subsidios supera la friolera de los 13 mil millones de dólares, suma que a la tasa actual superaría los 647 mil millones de pesos. El grueso de todo ese dinero ha ido a parar a las arcas de Los Vicini, AES y el cartel de los generadores con sus respectivos testaferros del Comité Político del PLD. Lo que ha invertido el sector privado en todos estos años en el sistema eléctrico no llega a 2 mil millones de dólares.

· Si tuviésemos una democracia y un Estado decentes como se autodefinen, esos 13 mil millones de dólares habrían alcanzado para resolver la crisis eléctrica al menos 3 veces y todavía sobraría algo de dinero, pero no, al cartel en el poder no le interesa eso, porque si se hubiese resuelto el problema, no habría la necesidad de crucificar el país para buscar más de 3 mil millones de dólares adicionales para otra falsa solución, PUNTA CATALINA, de los cuales ya se robaron en componenda con ODEBRECHT, al menos mil millones y todavía no se sabe cuándo el pueblo podrá recibir un watt de luz de ese invento, que para variar nos traerá más contaminación ambiental y muchas muertes prematuras.

· Si la cúpula del PLD tuvieran un mínimo de vergüenza, convocaran una cadena nacional de radio, televisión y redes sociales para pedirle disculpas al país, pues PUNTA CATALINA A CARBON, era absolutamente innecesaria. ODEBRECHT tiene a Danilo Catalina y Rubén Carbón cogidos por el pichirri de una manera tan vergonzante, que el gobierno dominicano le ha entregado casi dos mil millones de dólares a su consorcio, suma ascendente a casi 100 mil millones de pesos, nadie sabe cuándo es que esta gente podrán entregar un kilo de luz, y en medio de todos los escándalos del 2017 y 2018, con todo y Marcha Verde, esta empresa se atreve a demandar al Estado Dominicano por 708 millones de dólares en sobrecostos, más 34 mil millones de pesos, como si se tratara de la caja chica con la que se compran los papeles sanitarios que vendrían a ser algo así como los diputados y regidores, ya que los presidentes se adquieren con algunos fondos algo más elevados.

· Más aun, afirman que no le van a dar ni un chele más de lo que dice el contrato, pero aparecen dos sujetos en la televisión diciendo que crearon otra caja aún más chica de 336 millones de dólares, casi 17 mil millones de pesos, para que en dado el caso de que se pierda el arbitraje internacional en Nueva York cosa casi segura, sus cómplices se auto cobren.

· Para que nadie nos acuse de querer difamar, el señor que anuncio que no daba un chele más, fue el mismo que explico la creación del otro fondo para lo mismo que dijo que no harían, y todo eso ocurrió en cosa de apenas pocos meses. Es una novela que se da en el mismo país que el Ministerio de Salud Publica anuncia que solo en lo que va del 2018 han muerto más 2 mil niños por carencias de las más elementales y nadie puede atreverse a decirle criminales a estos señores, porque al unísono se ofenden y se prenden todas las bocinas pagadas con nuestro dinero.

· PUNTA CATALINA solo se explica por la corrupción, los sobornos, las sobrevaluaciones, la reforma constitucional del 2015 y la reelección. Cierto que en el 2012 cuando llego Danilo, nuestra crisis eléctrica seguía en sus buenas, pero no han explicado por qué cancelaron una licitación en marcha para 1,500 MW en gas y carbón con inversión privada, que a estas alturas ya habrían entrado en operación. En estos 6 años también se han obstaculizado la entrada en el sistema de más de mil MW de energía renovables también del sector privado, se inventaron la mentira de que no había gas natural, luego se ha sabido que rechazaron varias ofertas más económicas que PUNTA CATALINA, que incluían incluso suministro de gas a largo plazo.

· ¿De dónde saldrán los 336 millones de dólares, pues a la altura de septiembre 2018 no estaban presupuestados en ningún lugar?, no, a ellos no les importa, PUNTA CATALINA fue siempre un cumulo de ilegalidades, desde iniciar sin estudios ambientales, ni permisos de ningún tipo, construirla en terrenos “privados” de Los Vicini, hasta pagar todos estos sobrecostos sin la más mínima explicación. Esta gente tiene tanto irrespeto por este país, que en agosto y octubre del 2017 debieron entrar en operación las dos plantas según el contrato EPC, con lo cual se supone que no tendrían el apuro actual, y ellos que deben cobrar recargos y moras a Odebrecht-Tecnimont-Estrella por el retraso, simplemente le siguen dando dinero, dinero, dinero y más dinero, sin molestarse ni siquiera en decirle nada al país sobre ese punto.

· No estamos exagerando, porque solamente con los 708 millones de dólares de la caja chica de Odebrecht, en Nuevo León, México, la empresa Española Iberdrola esta construyendo una Planta de Ciclo Combinado a Gas natural de 850 MW más moderna y de más capacidad que PUNTA CATALINA, por solo 400 millones de dólares, es decir que solamente con los sobrecostos de Manuel Estrella, Agripino Núñez, Jean Alain Rodríguez, Felipe Vicini, Campos de Moya y Aristy Escuder, se habrían podido construir unas plantas de mayor capacidad y aun así sobraban solo de los sobrecostos, más de 300 millones de dólares.

· No Vaya nadie a creer que estamos poniendo los nombres de esos personajes ahí por casualidad y por joder, pues no, todos están muy estrechamente involucrados en estos fraudes contra el pueblo dominicano. Quizás valdría la pena solo mencionar que ya el año pasado le recordamos a nuestros lectores que el señor Jean Alain Rodríguez, no llego la procuraduría por su experiencia en el sistema judicial, que se reducía a ninguna, sino por ser antiguo Vicepresidente Ejecutivo de Domicen SA, socio de Los Vicini y muy bien vinculado con Manuel Estrella, parte del Consorcio de Odebrecht .Lean aquí, Las Razones del Procurador. //eljaya.com/ index.php/opinion/21671-las- razones-del-procurador

· El lugar de Jean Alain Rodríguez es la cárcel, es un simple negociante que se hace pasar por Procurador: Todos sus actos desde esa instancia, como componerse con ODEBRECHT para tapar las sobrevaluaciones y los financiamientos ilegales, el santiguamiento del informe de la Comisión Juez y Parte de PUNTA CATALINA…absolutamente todo lo que ha hecho ese señor desde el ministerio público, son actos ilegales sin ninguna base constitucional y serán declarados nulos en un futuro que ojala sea cercano por un gobierno democrático que se respete en la República Dominicana. Ese señor “procurador”, tiene en sus cuentas dineros que corresponden al pueblo dominicano que deberá devolverlo.

· Y que no vengan Pepín Corripio y Pedro Brache a pensar que alguien en este país le va creer a ellos que no sabían que PUNTA CATALINA estaba sobrevaluada y que al aceptar formar parte de una comisión ilegal para obstruir la justicia, estaban implícita, pero muy claramente haciendo una componenda con Danilo, Odebrecht y Los Vicini, para no hablar de asociación de malechores, expresión muy popular en nuestro medio jurídico. Tratándose de empresarios multimillonarios comprenden bien que los errores se pagan con dinero, cabría la posibilidad que encuentren quien les aconseje que pongan del lado de sus pasivos, una parte de sus fortunas, porque obviamente pertenecen a un pueblo miseriado por una clase política insaciable, es simplemente justo que se la devuelvan.

· No obstante todo lo anteriormente descrito, a Danilo Catalina y Rubén Carbón esas cosas le parecen muy poco y como si se tratara de un postre adicional, el primero le firmo un poder al segundo, nada más y nada menos, para instalar otra Planta de Carbón de 600 MW al lado de Punta Catalina en los mismos terrenos de Los Vicini, lo que en buena lid habría implicado que más del 50% de toda la generación de electricidad del país se colocara en una sola esquinita, un crimen según afirma el experto eléctrico Antonio Almonte en su artículo El Carbonero. Afortunadamente, las denuncias oportunas abortaron ese engendro adicional. Léanlos aquí: https://acento.com.do/ 2016/actualidad/8314577- gobierno-firmo-contrato-con- empresa-desconocida-para- instalar-otra-planta-de- carbon-en-punta-catalina-y- generar-600-megavatios/.

· https://acento.com. do/2016/opinion/8316608-el- carbonero/.

· Con todo este descrédito encima, lo que no había hecho la cúpula del PLD 20 años atrás, lo hace Danilo Catalina ahora: Abrir relaciones diplomáticas con La República Popular China, porque se encuentra con todos estos tizones calientes y quiere seguir guisando desde el Palacio. Esa apertura está bien, el país la está celebrando, no obstante es claro, que quieren más dinero, ya le han propuesto al Gigante Asiático que le compren su deuda teñida de corrupción, pero hasta eso está algo difícil, los propios chinos y su enlace desde Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Temistocles Montas, fueron engañados en PUNTA CATALINA, donde ofrecieron construir esas plantas a mitad de precio (US$ mil millones) y con financiamiento asegurado.

· Nada de eso ve cierta oposición partidaria individualista que quiere sacar el régimen del PLD del poder, pero se molesta cuando pedimos que un gobierno que ha conseguido una correlación de fuerzas legislativa y social de manera espuria, se exija su salida anticipada. Afilan cuchillo para su propia garganta, saben que se necesitan todos los escenarios para expulsarlo del poder, pero privilegian el que egoísta y falsamente creen que le beneficia.

· Un nuevo gobierno democrático debe tomar en sus manos el desastre eléctrico creado por la Era del PLD: Auditar y romper todos los contratos mafias, recuperar el dinero robado, cambiar la matriz de generación en PUNTA CATALINA, hacer que se cumpla la ley con todas sus consecuencias incluyendo el encelamiento de todos los responsables de este caos, cooperativizar las áreas más sensibles de la generación y distribución eléctrica, establecer una reglamentación más rígida para la participación del sector privado y poder acabar de una vez por todas con los odiosos apagones, la contaminación descontrolada y el robo en esta vital área para el desarrollo inclusivo de la nación.

