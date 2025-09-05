Sindicato de la policía haitiana llama a poner fin a la corrupción

Puerto Príncipe, 5 sep.- El Sindicato Nacional de Policía de Haití (SPNH-17) llamó hoy a denunciar los hechos de corrupción cometidos por los agentes durante el ejercicio de sus funciones.

Los líderes del gremio informaron que recibieron quejas de que algunos uniformados prefieren extorsionar a los ciudadanos infractores, en lugar de hacer cumplir la ley adecuadamente cuando violan las leyes de la nación.

«Estos comportamientos deshonestos constituyen un grave error que socava la confianza del público en la policía, empaña la imagen de la institución y pone en peligro el honor y el orgullo del uniforme policial», subraya un comunicado.

El SPNH-17 declara su desacuerdo con tales prácticas y no tolerará ningún acto basado en corrupción, extorsión o abuso de poder, enfatiza el texto dado a conocer por el diario digital Haití Libre.

La misión sagrada de los policías es servir al público con honor, integridad y respeto por la ley, ustedes deben ser un símbolo de justicia y seguridad, y no utilizar la autoridad para el enriquecimiento personal.

of-am