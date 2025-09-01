Sin marca, no hay productos

EL AUTOR es abogado, presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Reside en Santo Domingio.

Por PEDRO RICHARSON

Con no poca preocupación veo que hay gente ocupando posiciones ministeriales y de direcciones nacionales en la administración Abinader que no protegen la marca que es el presidente de la República y sólo se preocupan por los productos que son ellos, los funcionarios.

Los hay que pagan voceros para que hablen bien de ellos en el mejor de los casos o para que ni siquiera lo mencionen ni en bien ni en mal y esos mismos voceros acaban diariamente con jefe del Estado pues al parecer desconocen que sin marca no hay productos.

Otros le huyen a participar en programas de entrevistas como el Diablo a la Cruz y los productores de esos espacios pasan las de Caín intentando conseguirlos para ser entrevistados.

Un simple ejercicio un día cualquiera y no en los cuentos sicológicos de Virgilio Díaz Grullón, el mismo de la novela Los Algarrobos también sueñan, evidencia lo aqui planteado: tome el control del televisor y empiece a buscar los cuchumil matutinos, vespertinos o nocturnos de entrevistas y se cuentan con los dedos de las manos y sobran dedos el funcionariato que encuentre hablando de sus ejecutorias en particular o las del gobierno en general.

Por suerte el presidente Luis Abinader comunica muy bien y La Semanal sirve para dar la cara por su gobierno cada día más cercado por una oposición que falsea informaciones sin el menor escrupulo pensando que vivimos en un país de desmemoriado o que Google no existe.

Los últimos cambios en el área comunicacional y sus pasos iniciales nos indican que algunas cosas cambiaran para bien, que la comunicación del partido (si es que tienen alguna) se articulará con la del gobierno y que sus voces se harán sentir contrario al ausentismo casi total que hemos vivido en la defensa de la gestióngubernamental.

Finalmente y aunque nadie nos ha pedido opinión nos gustaria que el presidente ojeara el viejo manual del caudillo de Navarrete que recomienda, logicamente, consultar para nombrar no para cancelar y que un gabinete por bueno que sea no debe permanecer estático, pues la renovación genera esperanza en los que no han recibido su recompensa por el trabajo político realizado.

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.