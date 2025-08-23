Siete provincias de RD en alerta por lluvias asociadas a una onda

Santo Domingo, 23 ago (Prensa Latina) El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de República Dominicana colocó hoy seis provincias en alerta tras el Instituto de Meteorología (Indomet) pronosticar lluvias asociadas a una onda tropical próxima al canal de la Mona.

Dicho Canal separa a las Antillas Mayores de Puerto Rico y de la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, y conecta el mar Caribe con el océano Atlántico.

El COE decretó alerta verde (nivel de menos riesgo) para Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Seibo, Distrito Nacional, La Romana y Hato Mayor.

Asimismo, en su boletín exhortó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

También recomendó a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, por olas y vientos anormales.

Por su parte, el Indomet sostuvo que en la tarde de este sábado los efectos de la onda tropical dejarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de vientos sobre poblados en las provincias Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Pedro de Macorís.

También en La Romana, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

jcm/mpv