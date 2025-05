Si quieres rebajar, come menos y muévete más

El autor es doctor en ciencias químicas, residente en Santiago de los Caballeros.

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

Conforme al diccionario de la lengua española, dieta es un conjunto de sustancias químicas que regularmente se ingieren como alimento.

La Ley de la Conservación de la Materia también se conoce como Ley de Conservación de la Masa o Ley de Lavoisier, en honor al químico francés Antoine Lavoisier, quien fue que la enunció y que en la actualidad es reconocido como Padre de la Química Moderna.

La ley de Lavoisier establece que la masa se conserva en las reacciones químicas. Esto significa que cuando el hidrógeno se une al oxígeno para formar monóxido de dihidrógeno (agua), la suma de la masa del hidrógeno y del oxígeno antes de la reacción debe ser igual a la masa del agua después de formada.

Aunque no es enteramente correcto, se pondrá otro ejemplo. Si se prepara un dulce de tomate con pulpa de tomate, azúcar, agua, canela y clavo dulce. Al final, la masa del dulce preparado tiene que tener la misma masa de los ingredientes por separado. Se sabe que la masa será menor porque una parte del agua se ha evaporado. No obstante, con el agua que se ha evaporado entonces se cumple la Ley de Lavoisier.

Esto quiere decir que la masa corporal del ser humano, o de cualquier otro ser vivo, será un equilibrio entre su dieta (lo que entra por la boca) y lo que consume su cuerpo para mantenerse vivo más lo que sale por el ano.

Así, si se come mucho es esperable que el cuerpo tenga un alto consumo de las sustancias que se ingieren y habrá también más cantidad de heces fecales.

Si por alguna razón se come mucho, las heces fecales serán abundantes, pero no hay mucho consumo de lo ingerido, es esperable que el cuerpo almacene los nutrientes absorbidos que no ha necesitado y esto provoca que la persona gane peso y se ponga gorda.

Para mantener la masa corporal estable (que no se ponga flaco ni engorde) hay que tener en cuenta muchísimas variables que hacen muy difícil recomendar una dieta única para todas las personas.

Lo que sí se cumple para todas las personas, sin importar edad, tipo de trabajo, o cualquier otra variable, es la ley de la conservación de la masa en todas las reacciones químicas que ocurren en su cuerpo.

Esto es, el que come mucho y permanece quieto, de seguro engordará. El que come poco y se mueve mucho se pone flaco. El que equilibra la cantidad de alimentos que consume con sus actividades diarias mantiene su peso.

Este tema, sin duda, es multidisciplinar y complejo. En él hay que oír opiniones los nutricionistas, endocrinólogos, bioquímicos, biofísicos, etc.

No obstante, en el manejo de la masa corporal está claro que engordar es mucho más barato que rebajar. Y que la delgadez está más asociada a una buena salud que el sobrepeso.

Si quieres engordar, come más, duerme y descansa más.

Si quieres rebajar, come menos y muévete más. Atrévete y elimina totalmente una de las tres comidas.

Y recuerda que antes de inventar, busca el consejo y la supervisión de un profesional.

