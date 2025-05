¡Si fuera un peledeista…!! (OPINION)

Carlos Manzano

Al igual que yo, de seguro que muchas personas estarán preguntándose el porqué, a pesar de haber transcurrido ya más de un mes del siniestro ocurrido en la discoteca Jet Set, aún el Ministerio Público ni siquiera se ha permitido interrogar a nadie, a pesar de haber fallecido allí unos 233 ciudadanos que alegremente disfrutaban de una fiesta en ese lugar.

Haya o no culpables, exista o no intención criminal, surja o no algún tipo de responsabilidad, se suponga o no algún presagio de negligencia o imprudencia en el caso, el Ministerio Público, debió haber abordado ya, por lo menos, algunas de las acciones que conllevan una investigación seria y objetiva del caso, que pudieran despejar dudas ante la población sobre las causas reales que ocasionaron ese trágico hecho.

No importa que el propietario de ese negocio se trate de una persona muy influyente en la sociedad dominicana, con mucha incidencia en los medios de comunicación, que sea muy cercana al gobierno, entendemos que la ley debe ser igual para todo el mundo, sin distinción ni privilegios.

Ante tanta indiferencia de los representantes del Ministerio Público con el manejo del referido caso, cabría preguntarse entonces, ¿Qué hubiera ocurrido si el propietario del Jet Set fuera un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)?

La verdad es que no hay que tener un coeficiente de inteligencia muy alto para describir el drama sensacionalista provocado por el Ministerio Público ante el hipotético caso de que se tratara de un peledeista el dueño del Jet Set.

Múltiples allanamientos con un despliegue de militares con armas de alto calibre, un bombardeo masivo y sistemático de publicidad en las primeras páginas de los diferentes medios de comunicación escritos, una proliferación de periodistas comprometidos con el oficialismo satanizando (día, tarde y noche) a los eventuales responsables de ese fatídico hecho, 18 meses de prisión, como medida de coerción, al inculpado, y a todo aquel que pudiera tener algún nivel de participación en la construcción, remoción o readecuación de dicho local.

En fin, todo el repudio e indignación que ha causado en la población esa tragedia, se hubiese pretendido enrostrárselo al PLD, a los fines de seguir afectando la imagen de ese Partido, que no le ha sido suficiente al oficialismo con la abusiva persecución judicial desatada en su contra, bajo el amparo de supuestos actos de corrupción.

Y no es que pretendamos que a los propietarios del Jet Set se les dé el mismo trato atropellante que a un peledeista, no, por el contrario, entendemos que, en este, como en todos los casos que maneja, y ha manejado el Ministerio Público, debe siempre primar la prudencia, la agudeza, y, sobre todo, la justicia y el debido proceso.

La justicia no debe ser tuerta, actuando con una venda para algunos casos, y con el ojo bien abierto para otros. La ley es una para todos, sin privilegios ni discriminaciones. Y como dice un viejo adagio: “La mujer del César no sólo debe ser seria…sino aparentarlo”.

