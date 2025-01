Elon Musk acusa a Carlos Slim; Presidenta México lo defiende

Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México .- El magnate Elon Musk ha provocado en México un escándalo tras denunciar en su red social X el multimillonario empresario de este país Carlos Slim tiene vínculos con el narcotráfico.

Musk, de la cuenta @WallStreetMav en X, hizo la publicación acompañado de un emoticono de una cara con un monóculo y la ceja arqueada.

El texto señala que Slim «es el mayor poseedor de acciones públicas del New York Times» y «también es conocido por tener nexos significativos con los cárteles de la droga en México», donde las personas «no se convierten en milmillonarios sin ser parte de una red que está controlada y protegida».

Asimismo, acusa al NYT de impulsar la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim.

SLIM NO EMITE COMENTARIOS

Hasta el momento Slim no ha emitido ningùn comentario sobre esta acusación.

PRESIDENTA DEL PAÍS LO DEFIENDE

Sin embargo, la presidenta de México Claudia Sheinbaum defendió al empresario mexicano, afirmando que no hay investigaciones en su contra.

«Es falso, no hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas, entonces no sé de dónde sacan eso. Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico», enfatizó.

La presidenta rechazó esta narrativa, que atribuyó, en parte, a las series sobre el narcotráfico mexicano.

“Este asunto de que en una red social se ponga una palomita o un corazón a algo que es falso, no ayuda, aquí también en México hay muy buenos empresarios y empresarias, que invierten todos los días en nuestro país. Entonces no estamos de acuerdo con eso», agregó.

