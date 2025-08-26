SFM: Asesinan joven a balazos frente al Palacio de Justicia

Momento del asesinato.

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Un joven de 24 años fue asesinado de un balazo en la cabeza la tarde de este martes, frente al Palacio de Justicia de esta ciudad.

Se trata de Luís Gustavo de Aza, alias Nini, quien se encontraba en la calle y otro hombre que se encontraba junto a él, le disparó en la cabeza y luego emprendió la huida.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del crimen y la identidad del responsable. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. Las autoridades policiales acordonaron la zona.

