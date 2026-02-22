Serie “Trinitarios” inicia gira nacional por el Mes de la Patria

SANTO DOMINGO. – Como parte de las actividades del Mes de la Patria, la serie dominicana “Trinitarios”, de Radio Televisión Dominicana (RTVD), se proyecta en múltiples escenarios del país y de Estados Unidos, incluidas escuelas, centros culturales y el Parque Independencia.

El pasado miércoles, a las 6:30 de la tarde, se proyectó con entrada libre para todo el público en el Parque Independencia de Santo Domingo, donde se encuentra el Altar de la Patria y descansan los restos de los Padres Fundadores.

Las proyecciones continúan este fin de semana en Dajabón, Duvergé y Jimaní, en la provincia Independencia, a partir de las 10:00 de la mañana.

BUENA ACOGIDA

«Trinitarios» recién se presentó en el Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026 en una función en Caribbean Cinemas, en el centro comercial Galería 360, encabezada por el director artístico de la serie, Luis Cepeda, y contó con la presencia de decenas de personas.

La fuente primaria que los guionistas utilizaron para estos textos fueron los libros de José Gabriel García, nuestro historiador nacional, quien conoció y fue amigo de Duarte, y los apuntes de Rosa Duarte, su hermana, quien documentaba lo que él hacía, comentó Cepeda.

La serie, cuyo productor ejecutivo es Iván Ruiz, recibió muy buenas críticas por su realización, carácter histórico y su capacidad de despertar aún más el sentimiento patriótico entre los asistentes.

VALOR EDUCATIVO

La serie “Los Trinitarios” está basada en los acontecimientos de la ocupación haitiana y los hechos que detonaron la independencia la noche del 27 de febrero de 1844, un momento crucial para la soberanía dominicana.

agl/of-am