Sergia Elena dice Gonzalo debe “parar de payasear” y explicar su bonanza

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La candidata vicepresidencial del partido Fuerza del Pueblo, Sergia Elena Mejía, dijo que Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), debe hablar de cómo ha obtenido la bonanza económica que exhibe “en vez de estar de payaso y haciéndose el tonto”.

Durante un diálogo virtual en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, la compañera de boleta de Leonel Fernández resaltó que el expresidente de la República está en segundo lugar y calificó de “lógico” el “desplome” del candidato del oficialismo ante el abandono del Gobierno a esa zona.

“A Gonzalo Castillo que le diga al país de una vez por todas de dónde es que salieron todos esos recursos multimillonarios que manejan hoy en día sus empresas, cómo se dio ese crecimiento tan gigantesco y monumental durante esos años en que él fue ministro de los gobiernos de Danilo Medina”, expresó.

Y añadió: “Eso es lo que queremos saber, yo no sé si es verdad que es tonto o payaso pero a mí no me van a entretener con sus payasadas, que si sabe sumar, restar o no, sino que le diga al país de dónde salió el crecimiento tan impresionante de sus empresas, inexplicable en República Dominicana y América Latina, cómo salieron todos esos aviones que se perciben por valor de varios miles de millones de pesos dominicanos, de dónde salió eso, el país lo quiere oír”.

La dirigente política sostuvo que “pese al mal uso de los recursos del Estado a su favor”, el candidato del PLD ha descendido al tercer lugar.

an/am