Seranthony Domínguez a White Sox por 2 años y US$20 MM

Seranthony Domínguez

CHICAGO.- El relevista derecho Seranthony Domínguez y los Chicago White Sox llegaron a un acuerdo por dos años y $20 millones con una opción mutua, informaron fuentes a ESPN. Esto suma a otro veterano a un equipo de los White Sox que ha sido uno de los más activos del béisbol este invierno.

El acuerdo, que está pendiente de un examen físico, posiciona a Domínguez en la parte final del joven bullpen de los White Sox y es el tercer contrato multianual que Chicago ha otorgado este invierno. La estrella japonesa Munetaka Murakami y el lanzador zurdo Anthony Kay también recibieron contratos por dos años.

Seranthony Domínguez se mudó de Baltimore Orioles a Toronto Blue Jays en la fecha límite de cambios el año pasado. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Con ellos, el lanzador zurdo Sean Newcomb, agente libre, y el canje de Luis Robert Jr. que adjudicó a Luisangel Acuña, los White Sox están conformando su mejor roster en años mientras buscan la transición de la temporada récord de 121 derrotas en 2024 a una eventual contienda.

Domínguez aporta estabilidad a las últimas entradas, donde ha lanzado desde su debut con Philadelphia Phillies en 2018. Con uno de los mejores talentos en bruto del béisbol (cada uno de sus cinco lanzamientos está por encima del promedio, y su recta alcanza las 98 mph), comenzará la temporada como cerrador de los White Sox, uniéndose a los jóvenes y potentes lanzadores derechos Grant Taylor y Jordan Leasure para formar un bullpen de gran potencia.

La consistencia en los strikes ha sido la pesadilla de Domínguez, y si logra hacerlo, los White Sox tendrán un cerrador rentable o un candidato sólido para un intercambio en la fecha límite de julio. Domínguez se mudó de Baltimore Orioles a Toronto Blue Jays en la fecha límite del año pasado y tuvo posiblemente su mejor temporada, lanzando 62⅔ entradas, la mayor cantidad de su carrera, ponchando a 79, con 36 bases por bolas y cinco jonrones permitidos.

Era el mejor relevista disponible tras una racha de cerradores al inicio de la agencia libre y aprovechó la escasez de cerradores de calibre para firmar un contrato multianual que incluye incentivos que pueden elevar su garantía total a $22 millones, según fuentes. Es muy improbable que se ejerza la opción mutua, independientemente de dónde juegue Domínguez.

of-am