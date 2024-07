Será vencido por la rebelión masiva de los buenos venezolanos

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

Este domingo 28, en Venezuela se celebrarán elecciones generales para escoger al presidente y vicepresidente por 6 años, hasta finalizando el año 2030. Para mí y el mundo interior y exterior espectante, serán los más trascendentes y cruciales, casi de vida o muerte de los últimos 60 años de tránsito, entre democracia y bondades, y de dictadura y maldición absolutas, lo último, encarnado por el chavismo comunista, populista, perverso, inepto y devastador.

En el escenario actual, previo a los comicios del domingo, la población venezolana se ha envalentonado en las calles de la Patria de Bolívar, sacando sus garras democráticas y cívicas para vengarse con el machete del voto popular del infeliz verdugo, del corrupto e inepto, del Calígula imperial sudamericano, Nicolás Maduro, quien perderá 70/30 si su Consejo Electoral cuenta bien los votos emitidos, actuando con decencia y honestidad y, sobre todo, pensando en la existencia y bienestar colectivo. De no hacerlo así y si actúa para complacer el ego, concupiscencia y sed de poder, sangre y dinero del desquiciado dictador, sus integrantes serán responsables de la perdición y destrucción de su noble país.

Si Maduro, maniobra descaradamente para mantenerse en el poder, matará, de plano, la brecha luminosa, la esperanza que auguran los venezolanos con un cambio pacífico y democrático de gobierno, sometiéndolo al inacabable infierno, bailando al ritmo de vudú y el heavy metal del mismísimo diablo.

Con Maduro seguirá por el mismo camino del derroche, del robo público, de la ineficiencia, de la improductividad, del atraso, de las emigraciones masivas, el hambre, la persecución y asesinatos de políticos opositores.

Pero saliendo de él, los venezolanos, en poco tiempo, encontrarán soluciones sensatas y provechosas a sus múltiples duficultades y penurias sociales y económicas impuestas por el chavismo abusador de los últimos 25 años, diseñadas y estimuladas por Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro para satisfacer sus ínfulas socialistas y ateas, de creerse emperadores latinoamericanos al estilo Fidel Castro o conquistadores europeos, como Napoleón Bonaparte.

Sin embargo, ambos fracasaron, a pesar de todo el petróleo que regalaron a Cuba, Nicaragua, Jamaica, África y a todos los generales, coroneles, oficiales y suboficiales venezolanos, como soborno, como paga adelantada por su silencio, su inacción, su complicidad con el latrocinio institucional y generalizado, puesto en marcha desde su conquista del poder en 1998. Todo ese despilfarro, sumado al saqueo económico de los líderes y dirigentes gubernamentales, han sumido a Venezuela en una espantosa pobreza en todos los niveles, que solo rebasaría, a partir de ahora, con un cambio de gobierno, derrotando contundentemente a Maduro, enviándolo a los abismos infernales del pasaje bíblico, como gran animal despreciable.

Pienso que ahora es, que no importan sus reiteradas amenazas de escenificar un baño de sangre si él pierde las elecciones. No importan sus babosadas, sus deseos draculianos de sangre popular, su propósito incendiario, similar al del loco y vulgar emperador romano Nerón, el cruel, porque esta vez no podrá detener ni vencer la decisión de ese pueblo de sacarlo de la Presidencia por las buenas, y de eso no ser posible, el mundo cercano tendrá que actuar para echarlo por la fuerza, como hizo en Irak, en Yugoslavia y en Libia.

Y hacerlo del mismo modo que ocurre ahora en Haití, para acabar con las bandas criminales que actúan a sus anchas, en ese desventurado y satánico paisito. En Venezuela quienes gobiernan articulan fétidamente una banda ignorante y altamente prostituida.

Él no se saldrá con las suyas, y será vencido por la rebelión masiva de los buenos venezolanos, capitaneados por doña Corina Machado y Edmundo González Urrutia, candidato presidencial y seguro vencedor de estas cruciales elecciones.

La comunidad internacional sabe y está clarísima de que no hay ni habrá peor dictador y líder circunstancial que un ignorante, al estilo Maduro, quien como enano cerebral pretenderá, a todas costas, no sucumbir a la Presidencia, no morir jamás, física e históricamente, para no enterrar su ego.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.