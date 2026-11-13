¿Será que el PRM teme a un voto de castigo de la diáspora?

Por IVAN CANALS

No es una pregunta ligera. Es una sospecha que hoy recorre bodegas en el Bronx, salones en Lawrence, iglesias en Washington Heights y grupos de WhatsApp desde Madrid hasta Orlando. Y tiene nombre y apellido: el miedo al juicio de los que se fueron, pero nunca dejaron de ser dominicanos.

La chispa la encendió una propuesta de la académica Rosario Espinal, quien planteó a la Junta Central Electoral eliminar el voto exterior alegando baja participación y alto costo. Rápidamente el debate escaló. La tesis es simple en apariencia: si solo votó el 19% del padrón exterior, ¿para qué gastar tanto dinero? Pero en política nada es solo apariencia.

Porque lo que no se dice en ese argumento contable, se grita en la realidad:

1. La diáspora ya no es la caja chica agradecida. Es el tribunal más severo.

Durante 2025, el país recibió US$11,866.3 millones en remesas y solo entre enero y junio de 2026 otros US$6,219.3 millones. Cerca del 10% del PIB nacional. Ese dinero sostiene familias cuya calidad de vida, según el propio Pichardo, se ha deteriorado en este gobierno.

Y quien sostiene, observa. Quien manda dinero cada quince días para la luz, para la medicina de mami, para el colegio de los sobrinos, sabe exactamente cuánto ha subido la canasta familiar. Sabe de los apagones. Sabe de la inseguridad. Sabe de la tasa del dólar. No vive el discurso, vive la factura.

En 2020 y 2024 la diáspora fue mayoritariamente perremeísta. Fue la gran aliada del cambio. Pero hoy, esa misma diáspora está golpeada por la inflación en Estados Unidos, por dos trabajos para sobrevivir, y con la frustración de ver que el sacrificio que envía no rinde en República Dominicana. El castigo electoral no es una hipótesis, es una tendencia que ya miden las estructuras políticas en Nueva Jersey y Pensilvania.

Eliminar el voto entonces, no es ahorrar dinero. Es ahorrarse el veredicto.

2. Atentar contra una conquista de Peña Gómez es atentar contra la historia del propio PRM.

Fiquito Vásquez, presidente del Movimiento Electoral Peñagomista, lo recordó con fuerza: el voto en el exterior no es un regalo administrativo, es una conquista impulsada por el Dr. José Francisco Peña Gómez desde la crisis de 1994. Fue parte de la negociación democrática para garantizar derechos después de un fraude.

El PRM, que nació reivindicando el legado de Peña Gómez, no puede darse el lujo de ser el partido que entierre su obra más internacionalista. La Constitución en su artículo 22 reconoce el derecho a elegir y ser elegible, y el artículo 81 numeral 3 establece expresamente los siete diputados de ultramar. No es un favor, es un mandato constitucional.

Quitarlo sería decirle a más de 2.5 millones de dominicanos de primera y segunda generación: ustedes sirven para mandar dólares, pero no para decidir.

3. El argumento del costo es la coartada perfecta para el miedo.

«Los derechos constitucionales no se miden por su rentabilidad ni se eliminan porque su ejercicio represente un costo para el Estado», escribió Jhon Sánchez, director del INDEX en Nueva York. Y tiene toda la razón.

Si la baja participación justifica eliminar un derecho, entonces siguiendo a Javier Fuentes, como se preguntó un analista, ¿habría que eliminar las elecciones nacionales donde también hay alta abstención? Es un infantilismo democrático.

Lo correcto no es eliminar, es fortalecer: más centros de votación, cédulas a tiempo, campañas reales, voto electrónico auditado. La abstención del exterior no es apatía, es dificultad. Todos los que han intentado votar en el exterior saben la odisea que es.

Entonces, ¿por qué ahora surge esta idea, justo cuando el oficialismo siente que el humor de la diáspora cambió?

Porque es más fácil suprimir al mensajero que escuchar el mensaje.

El dominicano de fuera ya no es el que venía en diciembre con maletas llenas. Es un ciudadano binacional, informado, conectado 24 horas a los medios de su país, a los live de TikTok. Ve a República Dominicana sin el filtro de la propaganda local. Y eso asusta.

Si el PRM se deja tentar por esta salida autoritaria, cometerá dos errores fatales: uno moral, al traicionar a su propia base histórica en el exterior, y uno estratégico, porque la diáspora no olvida a quien la quiso silenciar. El que hoy propone quitarle el voto por miedo a perderlo, mañana perderá mucho más que un voto: perderá legitimidad.

La diáspora no pide que le agradezcan las remesas. Pide que la respeten. El voto no se elimina. Se respeta, se protege y se fortalece.

Querer eliminarlo por temor al castigo, es confesar que el castigo es merecido.

4. La forma más elegante de eliminar el voto sin eliminarlo: no dejar que la gente obtenga cédula y se empadrone.

Si el debate público es si se elimina o no el voto en el exterior, el debate real, el que se vive en los consulados, es si te dejan ejercerlo.

La diáspora no está pidiendo que le pongan una alfombra roja. Está pidiendo lo básico: que le den su cédula a tiempo.

Y lo que encuentra es un calvario burocrático diseñado para el desaliento:

a) El laberinto de la cita. Conseguir una cita en los consulados de Nueva York, Boston, Madrid o New Jersey se ha convertido en una lotería. Sistema caído, página que no carga, citas para dentro de tres meses. Para una comunidad que trabaja 12 horas, que tiene que pedir permiso, que viaja dos horas en tren para llegar al consulado, cada obstáculo es un voto menos.

b) El consulado como local del partido. Históricamente los consulados han sido botín político, pero en este gobierno la queja es más abierta que nunca: personal que no atiende, que responde con prepotencia, que está más pendiente de la foto con el dirigente de turno que de imprimir una cédula. El dominicano no quiere un operativo político, quiere su documento.

c) El empadronamiento fantasma. La JCE abre operativos de empadronamiento en el exterior con bombos y platillos, pero sin personal suficiente, sin máquinas suficientes, sin publicidad en los lugares donde realmente está la gente. Van a una iglesia un domingo, empadronan a 50 personas y se van. ¿Y los miles que trabajan ese domingo en construcción, en restaurantes, en delivery? Quedan fuera. Y sin empadronamiento, no hay voto.

d) La cédula que llega cuando ya pasaron las elecciones. Decenas de denuncias coinciden: te cedulas en octubre, te dicen que en dos meses, y la cédula llega en mayo, cuando ya las elecciones pasaron. Es el arte de la lentitud como táctica. No te dicen que no puedes votar. Solo hacen que llegues tarde.

Esto no es ineficiencia casual. Es entorpecimiento sistemático. Porque una diáspora no cedulada y no empadronada es una diáspora que no vota. Y una diáspora que no vota, no castiga.

Es la doble pinza perfecta: por arriba, académicos y voceros afines al oficialismo siembran la idea de que el voto exterior es caro e inútil y hay que eliminarlo. Por abajo, en la ventanilla del consulado, te ponen a dar vueltas hasta que te canses y te vayas.

Si de verdad el PRM quisiera fortalecer la democracia exterior, ¿qué estaría haciendo?

Estaría abriendo consulados móviles los sábados y domingos en El Bronx, en Lawrence, en Perth Amboy, en Allentown. Estaría permitiendo la renovación de cédula online con envío por correo, como hace cualquier país moderno. Estaría cruzando datos con el INDEX para empadronar automáticamente a quien ya tiene cédula. Estaría haciendo operativos masivos en supermercados y barberías, no solo en locales del partido.

Pero no. Lo que hay es lentitud, burocracia y desinterés. Y el desinterés, en política, nunca es inocente.

Al final, la pregunta inicial se responde sola: ¿Será que el PRM quiere eliminar el voto del exterior por temor a que la diáspora lo castigue?

No necesita eliminarlo. Le basta con no dejar que la diáspora lo ejerza. Y el efecto es el mismo: silenciar a dos millones de dominicanos que, desde lejos, ven el país más claro que nunca.

Por eso, defender el voto exterior hoy no es solo defender 7 diputados. Es defender el derecho a existir políticamente cuando te fuiste porque el país no te dio oportunidades, pero nunca dejaste de pertenecerle.