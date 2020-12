¿Será Leonel la persona honesta que afirma Bauta Rojas?

Para deliberar en torno al tema de esta entrega me remito a los hechos. Ya consta en la historia dominicana, que cuando Hipólito Mejía asumió la presidencia de la República en agosto de 2000, se negó rotundamente a llevar a la justicia al entonces expresidente de la República Leonel Fernández, al que yo he renombrado con el apelativo de Frankenstein hijo. Hipólito impuso esa barrabasada judicial con la infeliz sentencia: “los expresidentes no se tocan”.

2 – Tan solo dos años después, salió a la luz pública que Leonel venía realizando un trabajo de Zapa contra el gobierno de su protector Hipólito Mejía. Como se recordará, este Frankenstein jugó un papel estelar en la quiebra del Baninter, pero la misma, alevosamente se la atribuyó sólo a Mejía. Cierto, Mejía y su alter ego Pepe Goico contribuyeron con esa quiebra, pero Leonel esquivó su responsabilidad en esa debacle bancaria para de manera artera achacársela solo a Mejía. Incluso, para que el gobierno de Mejía fracasara, Frankenstein hijo llegó a conspirar directamente poniendo en práctica acciones concretas para hacer colapsar la economía y sacarle provecho electoral. En un audio que ha circulado ampliamente por las redes se puede oír a este Frankenstein dándole instrucciones a uno de sus secuaces para desestabilizar la economía del país en aquel tiempo.

https://www.youtube.com/watch? v=kW8qsyR_vZ8&fbclid= IwAR2kaEuowt1FBCRaxESHJkkkrxXF 18ssVBFy8zpqNksnYee- gvbVywBXgbs

3- Posteriormente, Frankenstein hijo y Miguel Vargas entraron en negociaciones para modificar la Constitución de la República, con la intención expresa de crear a su medida las altas cortes y el Consejo Nacional de la Magistratura. En aquella ocasión, nuestro moderno Promete engañó como a un niño de teta a Vargas, al cual “se lo comió con yuca, mondongo y aguacate”, y no tuvo ninguna consideración con Hipólito, el hombre que lo había librado de la cárcel y del ostracismo.

4 – Los disgustos entre Frankenstein y Danilo tienen sus raíces, en que Leonel le había prometido a Danilo no reelegirse por tercera vez, para en cambio apoyarlo a él (a Danilo), pero Leonel siempre incumplió con su palabra y dejaba a Danilo como “Perico en la estaca”. Es decir, Fernández, con sus engaños dejó a Danilo, “oliendo donde otros guisan”, “sin pito y sin flauta”, “con el traje hecho y alborotado”. Con esta jugada trapera, Leonel hizo que Danilo quedara en ridículo en varias ocasiones. Esta afrenta le dolió profundamente a Danilo y le y causó heridas profundas, de aquellas, que sí se curan, dejan cicatrices imborrables. De este hecho nació el odio profundo de Danilo hacia Fernández y viceversa. De ahí que Danilo se valiera de Quirino para hacerle daño a Leonel, y que Leonel hiciera de todo para destruir a Danilo. El odio mutuo en su máxima expresión, acabó con los dos.

5 – En esta historia política de Fernández Frankenstein, también Balaguer y sus huestes sostuvieron que Leonel los traicionó. De las informaciones precedentes se desprende, que la vida política de Leonel está llena de conspiraciones y traiciones.

Leonel y la corrupción

6 – Ahora nos toca exponer sobre la corrupción de nuestro Frankenstein. Para ello, también me remito a los hechos.

En estos días, con la “Operación Antipulpo” está saliendo a relucir nuevamente todos los robos llevados a cabo por el PLD; pero el senador por la denominada “Fuerza del Pueblo”, doctor Bautista Rojas, ante los reclamos de la población que pide a voces que Leonel y sus secuaces también sean objeto de enjuiciamiento judicial, ha salido en defensa de ese expresidente, advirtiendo de una campaña sucia que busca vincular y/o incluir a Fernández Frankenstein a los casos de corrupción contra el Estado. Esa “campañita” – según Bauta – está a cargo del viejo PLD.

7 – Por lo visto, para el doctor Bautista Rojas, él y Frankenstein hijo y los demás cortesanos que participaron en los tres periodos de gobierno presididos por Leonel, están exentos de corrupción. Es decir, Leonel Fernández, Bautista Rojas, Víctor Diaz Rúa, Félix Bautista, Euclides Gutiérrez Félix, Reynaldo Pared Pérez, Radhamés Jiménez Peña, Abel Martínez, Rubén Maldonado y todos los que hoy militan en la “Fuerza del Pueblo” están exentos de actos de corrupción; ninguno de ellos se enriqueció con el dinero del Estado. Según Bauta, todos ellos, pueden demostrar que las grandes fortunas en banco que poseen, ha sido en razón al trabajo honrado; que las grandes y modernas fincas, las mansiones, los carros de lujo, la vida de jeques árabes que se dan, es producto de un dinero bien habido.

8 – De las declaraciones del doctor Bauta, se puede inferir el discurso siguiente: Toda la riqueza que descaradamente exhibe la gente de Danilo, es producto del robo más infame al pueblo. Esa gente del PLD de Danilo, esos sí que son ladrones, en cambio, nosotros la gente de la “Fuerza del Pueblo”, somos gente honrada y patriótica. Todos los bienes que los seguidores de Leonel tenemos, han sido adquiridos en buena lid. Yo puedo asegurar – dice Bauta – que Leonel, otorgó el contrato a la Barrick Gold 97 a 3 por patriotismo, sin que mediara soborno por el medio; que lo hizo así, porque era lo mejor para el país, en términos económicos, políticos, sociales y medio-ambientales.

9 – En los gobiernos de Leonel, nadie se enriqueció con los fondos del Estado. Fuimos fieles a la promesa de nuestro guía político y espiritual, profesor Juan Bosch. En los gobiernos de Leonel, la cosa pública se manejó con honestidad, pulcritud y transparencia absolutos. Los robos comenzaron, con la llegada de Danilo al poder. Incluso, en los gobiernos de Leonel la frontera estuvo sellada. Sólo con la llegada de Danilo, se dio el fenómeno de la “Frontera Abierta” como también el endeudamiento grosero del país y el crecimiento del narcotráfico.

10 – Leonel – sigue disertando Bauta – no tiene nada que ver con la infamia del “peaje sombra”. No es cierto, que en el gobierno de Leonel se sobrevaloraron las construcciones del Estado. Todas esas obras se construyeron a costo justo. También, es una ignominia atribuirle a Leonel que hubo corrupción en el caso de los tucanos, en lo de Odebrecht, en la Sun Land, que hubo sobrevaloración del Metro, del parqueo de la UASD, de la autopista El Coral, que hubo sobrevaluación en la remodelación del Teatro de Bellas Artes y del Palacio de Ciudad Nueva, en las presas (Corralito y Palomino), y en todas las demás obras construidas o remodeladas en los gobiernos del prócer Leonel.

11 – Leonel y todos los que trabajamos con él – prosigue Bauta – fuimos sumamente pulcros y transparentes en el manejo del dinero del pueblo. FUNGLODE es otro testimonio físico y tangible de la honradez y patriotismo de Leonel. Es más, hubo una época en que para terminar ciertas obras, tuvimos que poner dinero de nuestros bolsillos, como fue el caso de la autopista El Coral y para terminar el Metro. Fruto de esa práctica, Leonel, Diandino y yo (Bauta), en un tiempo nos vimos en muchos apuros económicos. Pero no importa, todo era por la patria. La honestidad de Leonel y de todos los que formaron parte de su gobierno, es similar a la Duarte y Bosch. Nosotros ni robamos ni matamos. Por algo el pueblo le dice a los danilista “gatos”, y a nosotros “Leones”. No es por casualidad, que ellos “maúllan” y nosotros “rugimos”. finaliza diciendo Bauta en el ficticio discurso que he construido adivinando su pensar, que deduzco de sus declaraciones defendiendo a su Leonel.

Sobre Bauta

12 – Hoy ni nunca voy a acusar a Bauta Rojas de corrupto, porque todos sabemos que los más de 3 mil millones que ha declarado tienen su origen en los millones que ha heredado de su familia, en lo que él ha trabajado y en que una vez en un viaje que dio a NEW York se sacó la lotería, por ello – repito no lo vamos a acusar de corrupto, de que ha robado, pero por su defensa al corrupto y corruptor del expresidente de marras, sí lo acuso de cómplice de las atrocidades que este Frankenstein ha cometido contra nuestro pueblo. Las demás consideraciones se las dejo a mis amables lectores.

13 – Con las informaciones precedentes, dejo a mis amables lectores responder a la pregunta planteada: ¿Será Leonel la persona honesta y patriótica que afirma Bauta Rojas, o un traidor y conspirador contra la patria, y Bauta Rojas su cómplice?

Posdata

A – Nuestra República Dominicana tiene la necesidad impostergable de crear un nuevo Código Penal acorde con los nuevos tiempos. Para ello hay que tomar en cuenta, que estamos en una época que existen nuevos crímenes y delitos, producto del avance de la tecnología y ciencia en general, por lo que no es lógico seguir rigiéndonos por un código de 1844 (de hace 176 años) que no contempla penalización alguna contra esos nuevos crímenes y delitos. En base a lo expuesto, propongo que el cinismo sea categorizado como un crimen o un delito de Estado en nuestro nuevo Código Penal. Por ahora es la única forma que avizoro para castigar a los tantos cínicos que haciéndose pasar por honestos y patriotas se burlan de nuestro pueblo y que le causan daños infinitos.

B – Por último, felicito a la primera dama, señora Raquel Arbaje, por su visita a las internas de Najayo en víspera Navidad. También, gracias por actuar con mano firme contra la desquiciada que en Manoguayabo arremetió a un niño a palos limpios. Dios bendiga a quienes como ella se conduelen de la niñez y de los más necesitados de nuestro pueblo y actúan en consecuencia.

El que tenga oídos…, que oiga.