¿Será el siglo XXI, el último del mundo?

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En la última década del siglo XX, se habló mucho de que el mundo terminaría en el año dosmil, fue un período de muchas expectativas y turbulencias en las economías mundiales y sobre todo en el mundo informático. Se esperaban retrasos de salidas de aviones, choques en los procesos bancarios y además, cambios significativos en todos aspectos naturales y sociales; fue un tiempo muy crítico.

El siglo XXI, inició considerándose como el siglo de la espiritualidad, se pensaba y proyectaba la religiosidad y el cultivo en el espíritu como lo más loable labor, contradictoriamente había muchas esperanzas de un cambio significativo para el hombre. Sin embargo, siendo realista en lo que llevamos en este cuarto de siglo, el mundo no se ha terminado, las expectativas no se han logrado y el hombre está sumido en una gran crisis.

El mundo lo hacen los humanos, lo que quiere decir que, si se quiere un mundo mejor y de un futuro glorioso es obligatorio que se inicie por lo fundamental, el hombre. Dicen algunos escépticos que el mundo termina para el que se muere. No obstante, lo ideal fuera que el mundo no terminara, sino que el ser humano viviera para siempre, pero lamentablemente no es así, pues, la vida se termina sobre la tierra.

Cada ser viviente tiene como futuro su fin terrenal. El hombre sabe que desde el principio de la creación, se le dijo que si comía del árbol de la ciencia bien y del mal, moriría. Aquí hay tres situaciones producto del comer: Incredulidad, al no creerle a Dios; desobediencia, por haber hecho lo contrario a lo que le mandaron y; el desconocimiento de las consecuencias del mal. El mal trae dolores, enfermedades, pobrezas, conflictos sociales, y muerte.

A pesar de todas las cosas que el hombre conoce, que le llevan a la muerte, no hay que equivocarse, el fin del mundo no está guardado para que el hombre lo produzca. De ahí que, las escaramuzas que se hacen sobre que el hombre tiene el poder para terminar el mundo no son reales. Las bombas nucleares pueden hacer mucho daño, pero no podrán poner fin al mundo; no hay que temer a las amenazas que el hombre hace sobre el mundo, pues él no lo terminará.

El fin del mundo será una obra de Dios, reservada para la segunda venida de Jesucristo al mundo, para llevar a vida eterna a sus seguidores y a condenación eterna a los que no le creyeron. Pero, ese final no llegará hasta que el evangelio llegue a todos los confines del mundo. Jesucristo dijo: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin» Mt. 24: 14.

Por lo antes dicho, el ser humano es responsable de lo malo que hace, lo cual sí determina el rechazo al evangelio y lo cual juntamente con la incredulidad, y con la predicación del evangelio, pueden traer con prontitud el fin del mundo. El hombre incide en tal momento, por la maldad que hace, y por la predicación de esa oportunidad que Dios da.

El apóstol Pedro, nos habla de la paciencia de Dios, como manera de que el hombre pueda salvarse del castigo eterno. El escribió: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento» 2Pdro. 3: 9.

El mundo se va acabar, talvez en este siglo, pero Jesucristo dejó bien claro de que el ser humano, no lo terminará, ni siquiera sabe cuándo esto sucederá. Nadie lo sabe ni lo sabrá. Jesucristo dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre» Mt. 24:35, 36.

Por consiguiente, le queda a ser humano portarse bien, creyendo y obedeciendo la voluntad de Dios, para que el mundo dure más. Dios siempre ha reaccionado cuando la maldad ha llegado a su último límite, así pasó con el mundo de los tiempos de Noé, con Sodoma y Gomorra y con el pueblo egipcio en tiempo del Faraón y Moisés, entre otros momentos. Queda ahora, ser sabios y acongernos a hacer la voluntad de nuestro Creador y del Señor Jesucristo.

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