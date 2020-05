Sequía provoca racionamiento de agua para cultivo en el sur y línea noroeste

SANTO DOMINGO.- La sequía por la falta de lluvias, especialmente en la región sur y la línea noroeste, ha llevado al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) a racionar el agua para cultivo en esa zona.

Olgo Fernández, director de esa institución, explicó que se ha visto forzado a tomar esa y otras medidas para evitar que los embalses de las presas de Sabaneta y Sabana Yegua lleguen a sus cotas mínimas.

Aclaró que, pese a la sequía, el suministro de agua para consumo humano se ha mantenido inalterable.

Advirtió a los productores de las provincias Valverde y Motecristi que debido a la escasez de agua no podrán planificar su próxima cosecha en la misma dimensión en que la realizan en situación normal.

“Con respecto a los cultivos bajo riego en las provincias de Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia se está aplicando el sistema de ‘tanteo’, lo que significa que se le está dando el agua por turnos a esos lugares de siembra”, explicó funcionario en el programa D’Agenda, que se difunde por Telesistema, Canal 11, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Dijo que “estamos pasando por una situación hídrica de cierta precariedad, fundamentalmente en la región Sur, donde tanto la presa de Sabaneta como la de Sabana Yegua están en niveles muy bajos, y hemos tenido que tomar medidas de restricción con respecto a los despachos de los volúmenes de agua que realizamos de manera puntual”.

Aclaró que en el Cibao Central, donde está la mayor producción de arroz, no hay mayores problemas porque ya hay una gran extensión de territorio sembrado del cereal, fundamentalmente en las provincias de San Francisco de Macorís, Nagua, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.

“En Mao y Montecristi, y en los municipios de Villa Vásquez, Castañuelas y Las Matas de Santa Cruz es que estamos tomando más prevención porque es la cola del sistema de la presa de Taveras, y como el agua allá llega a mayor distancia y se tarda más tiempo, lo que estamos tratando es de que ellos no siembren grandes cantidades para luego no tener la dificultad de que no hay agua para mantener el cultivo”, indicó.

Aconsejó a los productores de esos lugares que tengan en cuenta la cantidad de terreno en que podrán sembrar antes de solicitar financiamiento del Banco Agrícola o el sector privado.

Aseguró que si esos agricultores se ajustan a las recomendaciones de las autoridades, tendrán el suministro de agua garantizado.

jt/am