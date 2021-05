Sentar las bases de una sana tarea

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York

Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes?”, le preguntó la niñita al padre mientras éste revisaba su agenda. Tras oír la pregunta, el padre quedó hecho de una sola pieza. Apartando la vista de la laptop, parecía cavilar y mirar en lontananza.

Ladeó la cabeza hacia la niña que esperaba respuestas; le sonrío y la atrajo a su lado y comenzaron a revisar las cosas importantes que él le había dicho, tenía programada para ese día.

El mensaje que encierra la pregunta de la niña, todavía infante, de un spot o anuncio difundido en la televisión local neoyorquina, en verdad, es enternecedor, y nos hace reflexionar.

Sin embargo, podríamos preguntarnos sobre qué legado debemos dejar los que no tenemos niños a nuestro lado porque ya no cohabitan con nosotros. Claro, los que son adolescentes o mayores de edad, no están atentos a nuestra agenda cotidiana.

Cuando visitamos los barrios, todo el que conoció a nuestros padres o tutores nos reciben con afecto. Suelen exclamar que ése es el hijo o nieto de fulano o fulana de tal, manifestando respeto por nuestros progenitores. Por eso nos distinguen.

Evidentemente ese privilegio se debe a que aún sin los instrumentos tecnológicos para, previamente fijar una agenda, quienes nos formaron en nuestro hogar, tenían otra muy singular. Las cosas importantes que nos legaron con sus ejemplos de bonhomía, incorruptibilidad y buenas costumbres.

Es decir que, aunque no tengamos una curiosa criatura al lado que nos inquiera sobre si cuenta entre nuestras cosas importantes, debemos sentar las bases de una sana tarea para bien de quienes nos sucedan.

Tenemos el placer de ser bien vistos en las barriadas donde crecimos porque, quienes nos formaron, cumplieron con su cometido. Su ejemplo de gente de bien, conforma parte de las cosas importantes que hoy determinan esos resultados.

JPM

