Señores autoridades: pensar lo de Friusa

El autor es periodista y politólogo. Reside en Salcedo

Lo acontecido este domingo en la región Este del país, específicamente en Friusa, es algo sobre lo que las actuales autoridades deben ponerse al lado de los mejores intereses de la patria, pero de manera real y sin poses.

Los de Friusa es una realidad real (valga la redundancia), y esto los saben hasta los “chinos de Bonao”. Los organismos internacionales tienen que socorrer a esa empobrecida nación a la que por décadas sus autoridades la han sometido, en donde el hambre y la desesperación los está matando, pero esa solución no se le puede buscar en base al pueblo dominicano, pues las grandes potencias si de verdad quieren acabar con el problema, deben unir voluntades.

El temor a los vientos internacionales de nuestras autoridades, desde Hipólito, Leonel, Danilo y las actuales, es muy grande.

Peligro

A lo mejor por la presión de ciertos sectores foráneos no han querido explotar algo que la población está haciendo por sus propios medios, y eso es peligroso…. Muy peligroso.

Desde hace varios años venimos advirtiendo del grave peligro al que estamos expuestos cada día con la masiva presencia de nuestros vecinos, los cuales con su cultura machetera están introduciéndose en nuestras comunidades ante la indiferente mirada de quienes tienen que hacer algo y no lo hacen.

Hace un tiempo escribí que a nuestra cultura le quedaba algo más de 50 años, y hoy la triste realidad me obliga a repensar mi comentario, al darme cuenta de que nos llevan como caña para el ingenio.

Lo peor de todo es, que cuando alguien por estos medios pretende izar la bandera en contra de esta desproporción, de una vez nos tildan de racista e inhumanos, algo que no debe ser, pues lo que simplemente somos es, dominicano que queremos vivir en paz.

En los Estados Unidos hay una iniciativa tendente a poner el orden que han entendido necesario, pues el respeto que pretende imponer el presidente Donald Trump, es algo que como ciudadanos del mundo debemos respetar, pues en su casa el padre de familia impone lo que entienda necesario para controlar la situación cuando entiende que esta se le está yendo de las manos.

Sin embargo, las mínimas escaramuzas que se hacen en este país, son hasta criticadas por agentes a lo mejor pagados para desacreditar a quienes izan sus voces a favor de la dominicanidad. Son continuas gallaretas que más que bien les están haciendo un daño terrible al país que los vio nacer.

No me considero anti haitiano, pero si dominicano de pura cepa; defensor de mi nacionalidad y mi terruño, pero sobre todo, amante de la paz y el desarrollo, por lo que no voy, ni iré de acuerdo con esta grosera invasión pacífica a la que nos someten cada día, en donde llegan camiones de indocumentados hasta nuestras comunidades ante el terror de nuestros compatriotas, en donde ya han sido muchas las familias que se han visto forzadas a dejar sus lugares nativos, por la imposición de lo que le llamo la cultura del machete, que es lo que impera en cada vecino haitiano, en donde muchos de ellos, llegan y hasta sus leyes imponen y cuando un dominicano intenta quejarse ante los organismos correspondientes, es pasible de una sanción que nos da hasta asco. ¡Qué país, mi país….!!

Dos peliculas

Finalmente, a quienes están izando sus voces en contra de sus hermanos dominicanos, los invitamos solo a ver dos películas ambientadas en el 1994, en el continente africano, cuando el mundo fue testigo de uno de los genocidios más grande de la historia, como lo que sucedió Ruanda.

Allí, la población cansada de que se le busque una salida a la problemática étnica-cultural que había, hizo por su propia cuenta “un intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que se asesinó aproximadamente al 70 % de los tutsis”, ¡Una pena…..!

Allí se entiende que se produjeron asesinatos que oscilaron entre 500 mil y 1 millón de personas, además de la violencia sexual generalizada; en donde se calcula también que fueron entre 250 mil al medio de millón de mujeres, algo penosamente dantesco y que nosotros desde este humille espacio invitamos tanto a las autoridades como a la población a reflexionar.

Señores autoridades, vean dos películas que son geniales para entender hacia dónde vamos si las cosas no paran: Hotel Rwanda y Un día en Abril, dos magistrales películas que además de crudas, no retratan el panorama futuro del país, si ahora por las buenas no paramos lo que por las malas un día podría traernos funestas consecuencias.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.