Legisladores recibirán $650 mil y $950 mil para Día de las Madres

SANTO DOMINGO.- Cada senador de la República Dominicana recibirá RD$650 mil y cada diputado RD$950 mil para, supuestamente, distribuirlos el Día de las Madres entre féminas de sus respectivas demarcaciones.

Senadores oficialistas y de la oposición justificaron la entrega de recursos y aseguraron que los mismos no alteran el presupuesto del Congreso.

Franklin Romero, vocero del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que “nosotros lo que servimos es de alfombra para poder llegar a esa madres que carecen de recursos, y justamente en el Día de las Madres lo que estamos es sirviendo de plataforma al mismo Poder Ejecutivo para llegar a esas madres”.

Por su parte, Dionis Sánchez, vocero del partido Fuerza del Pueblo (FP), explicó que «en las provincias fronterizas la pobreza se expresa por todos lados, por lo que su población espera en fechas especiales la ayuda del Estado».

“Eso no altera el presupuesto del Poder Legislativo, la migaja de que se trata, que se trabaja para eso, lo malo es si no llega, si no se dá, esa es la parte pecaminosa”, expresó.

De su lado, Yván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó que “los senadores y diputados también representan un segmento importante de la población. Y lo que está haciendo el Congreso es de conformidad con la Ley, porque fue aprobado mediante una resolución”.

jt/am