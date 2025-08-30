Senador y la MESCyT entregan 190 becas en provincia Espaillat

Senador Carlos Gómez.

ESPAILLAT, República Dominicana. – Más de 190 becas fueron entregadas a jóvenes de la provincia Espaillat y habrá una nueva convocatoria para el sorteo de ese beneficio en enero de 2026.

Así lo confirmaron el senador por ese territorio Carlos Gómez y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Dr. Franklin García Fermín, según indicó en una nota el periodista Nicolás E. Grullón Ubiñas.

El reportero indicó que Gómez y Fermín ofrecieron una rueda de prensa en la Oficina Senatorial de Espaillat, donde además estuvieron presentes funcionarios vinculados a la política y el desarrollo del territorio.

ENTREGA DE BECAS

Luego de la reunión con los periodistas, los directivos entregaron las becas en el Teatro Don Bosco, indica el reporte.

Durante el acto, el senador Gómez destacó el esfuerzo, la dedicación y la persistencia de los estudiantes que hoy reciben estas posibilidades, y destacó que la educación es la herramienta más poderosa para la transformación humana.

Agradeció al ministro de Educación y a su equipo la viabilidad del programa educativo y reconoció el trabajo del director de becas, Rafael Martínez, así como las familias que acompañaron la formación de los educandos.

Para el periodista Grullón Ubiñas, la donación representa un paso firme en el fortalecimiento de la educación superior en la provincia Espaillat.

Ello garantiza oportunidades, dijo, para que la juventud continúe su preparación para la construcción de un mejor futuro para el país.

agl