Senador de La Altagracia dice sometió 48 iniciativas en un año

Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín).

LA ALTAGRACIA.- El senador de esta provincia por el Partido Revolucionario Moderno, Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín), presentó su informe de gestión correspondiente al primer año.

Dijo que este primer año marca el inicio de lo que será uno de los períodos legislativos más trascendentales y fructíferos de la historia republicana, señalando que ha presentado un total de 48 iniciativas legislativas: 24 proyectos de ley y 24 resoluciones.

En un acto que calificó como un ejercicio de transparencia, gratitud y compromiso con la provincia y el país, el legislador destacó que su comparecencia no responde a una obligación legal, sino a un deber moral y democrático.

“Rendir cuentas es un acto de respeto y cercanía; es mirar de frente a nuestra gente y decir: aquí estoy, cumpliendo. Es también una manera de agradecer al pueblo que me confió su representación”, expresó.

Entre las aprobadas, destacó:

Instalación del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) en La Altagracia.

Apertura de una oficina de IDOPPRIL en Verón y conversión de la de Higüey en sede regional.

Construcción de un CAIPI en Las Lagunas de Nisibón.

Aplicación de la Ley de Regiones Únicas de Planificación para garantizar justicia territorial.

Intervención integral de El Cortecito y Los Corales.

Aprobación de la ley que eleva a Verón–Punta Cana a municipio.

