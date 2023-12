Senado reconoce Fefita la Grande por su trayectoria en música típica

SANTO DOMINGO.- En un ambiente festivo, el Senado de la República reconoció este martes a la exponente del merengue típico, Manuela Josefa Cabrera Taveras (Fefita La Grande), por su trascendental carrera artística y sus aportes a la cultura dominicana.

El acto lo encabezó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien expuso una reseña sobre la carrera musical de la merenguera, a quien definió como “una artista inigualable y exitosa” que representa en el mundo la música y la cultura dominicana.

Destacó además que Fefita la Grande fue parte elemental para que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), declarara el 30 de noviembre de 2016 el merengue como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Para nosotros es un honor rendir homenaje a esta gran mujer que ha llenado de alegría nuestro país a través de su música, porque todos los dominicanos hemos bailado sus populares merengues típicos”, expuso.

LA PROPUESTA FUE PRESENTADA POR ANTONIO MARTE

Para reconocer a la Vieja Fefa, el Senado aprobó a unanimidad una resolución presentada por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, que expresó admiración por la exitosa cantante y sus populosos merengues.

Citó entre estos “La chiflera” y “La pimienta”, “Vamos hablar inglés” y otros.

Se presentó un audiovisual resaltando la trayectoria de la artistas, en la que merengueros como Geovanny Polanco, María Díaz, La India Canela, El Prodigio, La Barbie del Acordeón y Orbis García, dieron sus testimonios sobre la incidencia de la cantante.

Fefita la Grande agradeció el reconocimiento y al senador Antonio Marte por reconocer su legado artístico en la República Dominicana, y el mundo.

“Para mi es de grandísimo honor recibir este pergamino de las manos de tanta gente honorables que me quieren y me valoran; solo pido a Dios que me de vida y salud para seguir llevando mi música al país y al mundo”, expresó.

wj/am