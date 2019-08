Sembra presenta nuevos vinos Canarios

SANTO DOMINGO.- La agencia de vinos Sembra presentó su propuesta de vinos Canarios durante un Open House dedicado a sus clientes.

En esta ocasión, los wine lovers disfrutaron de la expresión del terroir volcánico característico de los vinos de las Islas Canarias de diferentes bodegas, entre ellas, Bermejo de DO Lanzarote, Borja Pérez Viticultor de DO Ycoden, Dauta Isora y Bodegas El Penitente de DO Valle de la Orotava, propiedad de la familia del director comercial de Sembra, Eduardo García Díaz.

La cata guiada de los vinos estuvo a cargo de los sommeliers, Eduardo García Díaz y Douglas Carvajal Sánchez.

Entre las etiquetas presentadas en el open house se destaca el nuevo vino de terroir de Bodegas El Penitente: Arautava Tinto de la Finca La Habanera, proveniente de viñas de más de 200 años en los suelos volcánicos de las laderas del volcán Teide, la montaña más alta de España.

El vino posee un intenso color rojo cereza apicotado de capa media alta con ribetes violáceos. La bebida es viva, limpia y brillante.

Sus aromas son de buena intensidad con notas de frutas rojas, cerezas y ciruela. En boca es seco, carnoso, amplio y de gran estructura.

of-am