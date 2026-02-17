Seguros SURA presenta su Convención 2026 en la RD

Gabriel Macebo, Gisel Ortiz, Michael Haper, Jany Grullon

SANTO DOMINGO. – En un ambiente de orgullo y reconocimiento, Seguros SURA celebró el Cóctel de Premiación de la Convención 2026, encuentro exclusivo de homenaje a los asesores que lograron sus metas y aseguraron su lugar en el evento más esperado del año.

El programa de incentivos previo a la Convención 2026 reconoce a quienes durante el año alcanzaron índices comerciales y de servicio alineadas a los valores de la compañía, impactando positivamente la experiencia de miles de clientes en el país.

Más que un evento social, la velada representó un homenaje al esfuerzo, la constancia y la disciplina demostrados durante un 2025 retador, pero lleno de aprendizajes y grandes logros.

Cada reconocido es reflejo de una cultura que valora la excelencia, el compromiso y la pasión por hacer las cosas bien.

CONVENCIÓN 2026

La Convención 2026 es concebida como una experiencia integral que combina reconocimiento, aprendizaje e inspiración, diseñada para seguir fortaleciendo el liderazgo y la visión de futuro de la red de asesores de Seguros SURA.

Asimismo, se compartieron los detalles oficiales de la Convención 2026, para permitir que los ganadores comiencen a vivir, desde ahora, la experiencia del viaje ganado con su trabajo.

“En Seguros SURA creemos firmemente en reconocer el esfuerzo sostenido y el compromiso con la excelencia.

¨Esta convención es el reflejo de una cultura que impulsa a nuestros asesores a crecer, superarse y construir relaciones de largo plazo con sus clientes.

¨Este cóctel de premiación marca simbólicamente el inicio de una nueva etapa, donde el éxito alcanzado se transforma en motivación e inspiración para seguir elevando los estándares¨, expresó James García, presidente ejecutivo de Seguros SURA en la República Dominicana.

