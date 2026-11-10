Sector externo del PRM impulsa candidatura de Raquel Peña

SANTO DOMINGO.– El Sector Externo y dirigentes de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) intensificaron su respaldo a la precandidatura presidencial de la vicepresidenta Raquel Peña, durante un acto celebrado en Santo Domingo Este.

La actividad tuvo lugar en el estadio de los Mets de Nueva York, ubicado en Mendoza, donde se incorporaron nuevos integrantes a la estructura de apoyo político.

El encuentro contó con la participación de Samuel Abréu, coordinador nacional del Sector Externo; Mayra Jiménez, directora de Supérate, y Daniel Rivera, senador y vocero oficial de la vicepresidenta.

Rivera destacó las capacidades profesionales, gerenciales y humanas de Peña, mientras Jiménez resaltó su trayectoria política y consideró que representa una opción para que una mujer asuma la Presidencia de la República.

De su lado, Abréu aseguró que el Sector Externo desempeñará un papel importante en la consolidación de las aspiraciones presidenciales de Peña y en la movilización de simpatizantes en las distintas demarcaciones.

La actividad forma parte de los esfuerzos de organización y captación de apoyo que desarrollan sectores del oficialismo de cara al proceso electoral de 2028.

dh/am