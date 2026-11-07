Sector Externo David Collado designa estructura en NY y NJ

NUEVA YORK.– El Sector Externo del proyecto presidencial David Collado 2028 designó sus coordinadores y directivos en Nueva York y Nueva Jersey, durante un encuentro celebrado en el condado del Bronx, con la participación de dirigentes y representantes de la comunidad dominicana en Estados Unidos.

El coordinador nacional de esa estructura, Héctor Porcella, informó que Elida Almonte asumirá la coordinación en Nueva York, mientras que Félix Jerez ocupará la Dirección Ejecutiva.

En Nueva Jersey, Raúl Castillo fue designado coordinador y Heidy Hernández estará al frente de la Dirección Ejecutiva.

Asimismo, Michael Peralta asumirá la Dirección de Redes Sociales; Glenis Sánchez, la de Prensa y Comunicaciones, y Jenny García, la Dirección Electoral del Sector Externo en Ultramar.

Porcella explicó que estas designaciones buscan fortalecer la organización y establecer equipos de trabajo en ambas demarcaciones, como parte de las acciones de apoyo a las aspiraciones presidenciales de Collado para los comicios de 2028.

El encuentro forma parte del proceso de articulación de dirigentes dominicanos residentes en el exterior para consolidar la estructura política y organizativa del proyecto.

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