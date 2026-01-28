Chinos reafirman su compromiso con desarrollo económico de RD

SANTO DOMINGO. – Representantes del sector empresarial y comercial chino en la República Dominicana reafirmaron su compromiso inquebrantable con el crecimiento económico de este país y destacaron su rol como aliados estratégicos de la inversión extranjera y la generación de empleos.

Jessica Peng, actuando como vocera del sector, resaltó que la inmensa mayoría de las empresas originarias del país oriental mantienen estricto cumplimiento de las normativas legales, fiscales y laborales dominicanas, y están dispuestas a trabajar con el acompañamiento de las autoridades para que los casos puntuales que aún están en proceso de adecuación normativa, puedan subsanar cualquier brecha técnica de manera amigable.

“Nuestra misión en la República Dominicana siempre ha sido trabajar de manera honrada y contribuir, a través de nuestra inversión, al desarrollo de la economía nacional”, afirmó.

Peng reconoció que pueden existir casos aislados que requieren la actualización de sus procesos, pero mostró la disposición del sector económico que ella representa a sentarse en la mesa del diálogo con las instituciones correspondientesa fin de regularizar cualquier situación de forma armónica y transparente.

De su lado, el representante legal de los inversionistas chinos, Ramón Peralta, enfatizó que la operatividad de este sector empresarial se sustenta en el marco jurídico vigente, incluyendo el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, lo cual garantiz a que todos los procesos se desarrollen dentro de la legalidad.

Exhortó a las autoridades a mantener canales abiertos de comunicación que permitan fortalecer la seguridad jurídica y continuar fomentando un clima de negocios favorable para todos los actores que contribuyen al progreso de la República Dominicana.

INVERSIÓN DE MILES DE MILLONES

Destacó que la inversión china en el país representa una inyección de miles de millones de pesos que dinamiza el mercado y fortalece el bienestar de las familias dominicanas. Este impacto se refleja no solo en los empleos directos, sino también en los sectores de servicios que operan en el entorno de estos comercios, agregó.

Asimismo, resaltó que, más allá de la actividad comercial, el sector empresarial chino mantiene un firme compromiso con el bienestar social del pueblo dominicano. A través de su fundación, en lo que va de año se han canalizado aportes y donaciones que superan los 50 millones de pesos.

Indicó que estas contribuciones han sido destinadas a instituciones como la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos así como a casas de acogida para envejecientes, orfanatos y programas de asistencia para personas de escasos recursos, consolidando así su espíritu de solidaridad y responsabilidad social.