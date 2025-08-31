Sector de la minería lidera el crecimiento económico en la RD

Joel Santos

Santo Domingo, 31 ago.- La minería lideró el crecimiento económico en República Dominicana en julio último, con un aumento interanual de 21 por ciento, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central.

Ese resultado refleja la creciente contribución del sector al dinamismo económico nacional, impulsado por factores locales e internacionales.

Así lo consideró el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien precisó que la explotación de minas y canteras creció un 21 por ciento interanual, seguido por manufactura de zonas francas (7.1 por ciento), hoteles, bares y restaurantes (4.4 por ciento) y construcción (3.8 por ciento).

Santos explicó que el valor de las exportaciones de oro se duplicó, al pasar de 115.92 millones de dólares en julio de 2024 a 236.36 millones de dólares el mes pasado, siendo el principal producto de despacho del país.

Explicó que ese repunte estuvo sustentado por el aumento un 39 por ciento del precio internacional del oro y la subida un 32 por ciento del volumen de producción de la principal mina del país.

En torno al impacto fiscal, el titular de Energía y Minas resaltó el efecto positivo que también se reflejó en las finanzas públicas: las recaudaciones mineras se duplicaron, con una progresión en julio de 129 por ciento interanual, detalló.

Puntualizó que la visión del gobierno es garantizar que esta evolución se produzca bajo un modelo de minería responsable y sostenible.

of-am