Secretario Estado EEUU inicia gira por México y Ecuador

Washington, 2 sep – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia hoy una gira de tres días por México y Ecuador, su cuarto viaje a países de América Latina desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero.

Los puntos de la agenda incluyen la cooperación en materia de lucha contra los cárteles de la droga y el fentanilo, la inmigración irregular y el comercio.

«FIRME COMPROMISO»

El «cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio demuestra el firme compromiso de Estados Unidos con la protección de sus fronteras, la neutralización de las amenazas narcoterroristas a nuestro territorio y la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses», dijo un comunicado de prensa del Departamento de Estado.

Según el programa, Rubio se reunirá mañana con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un encuentro en el que está previsto aborden esos temas y además existe la posibilidad de que un acuerdo en materia de seguridad esté sobre la mesa.

El jueves sostendrá conversaciones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un encuentro que también incluirá similares tópicos.

Una delegación del Congreso de Estados Unidos ya se reunió en Quito con el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

La propia canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, comentó que, entre los diálogos de cooperación de ambas naciones, Estados Unidos solicitó un acuerdo mediante el cual podría recibir hasta 300 personas por año enviadas desde la norteña nación.

lam/dfm