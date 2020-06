Se van, pero sin borrón y cuenta nueva

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

Sin estudios, no hay conocimientos. Sin vientos, no hay olas. Sin ideas, no hay ideologías. Sin alma, no hay espíritu. Sin acción, no hay cambios. Entonces, vota por Luis Abinader y aliados, y contribuirás al “Cambio Político” a que aspiramos la mayoría de los dominicanos.

1 – En un artículo que publiqué en días anteriores a las elecciones de mayo del 2016, advertí a mis conciudadanos, que si reelegíamos a Danilo Medina, íbamos a llorar lágrimas de sangre. Desgraciadamente ha sido más que eso. Si hacemos una revisión a los gobiernos encabezados por Danilo y su grupo, tendremos un balance extremadamente negativo. La corrupción se desbocó; es algo que nadie niega. No hay un solo funcionario peledeista del que pueda decirse que ha ejercido sus funciones con honestidad; todos han robado a manos llenas. Estos delincuentes no solamente han robado hasta lo obsceno, sino, que también, burlonamente, con prepotencia y descaro, exhiben sin rubor sus mansiones, cuentas bancarias, relojes y vestimentas super caras, aviones, helicópteros, yates, carros de lujos, fincas ganaderas, y todo lo adquirido con el dinero robado al pueblo, que una vez por ingenuo y distraído, creyó en ellos.

2 – En esta evaluación, “el sistema de justicia” en los desgobiernos del PLD, pero principalmente en los encabezados por Danilo, con Jean Alain Rodríguez como Procurador General de la República, sin lugar a equívocos, podemos catalogarlo como un “sistema de injusticia inmoral”. En esta materia no vamos a explayarnos, porque todo el pueblo conoce al dedillo la podredumbre de la judicatura, por lo que abordar esta infamia, sería como llover sobre mojado.

3- Por igual, abordar otros asuntos “in extenso”, sería incurrir en el mismo fenómeno discursivo de llover sobre mojado, puesto que conllevaría miles de páginas detallar sobre Odebrecht, Punta Catalina, narcotráfico, justicia para los ricos, mierda para los pobres, de cómo el PLD han arruinado el campo con las importaciones, de la destrucción ecológica, del ladrocinio peledeista, de las sobrevaluaciones, de la impunidad para los ladrones de cuello blanco, de cómo han abandonado el pueblo para favorecer a los pudientes, etc.

4 – Pero ¿qué decir del nepotismo de Danilo, su esposa y funcionarios palaciegos? Esa ha sido una práctica llevada a cabo hasta la desfachatez. Los hermanos y cuñados de Danilo, los familiares de la esposa y de todos los altos funcionarios peledeistas succionan todos los meses millones de pesos del erario. En este ladrocinio, “la búsqueda de los hermanos de Danilo” ha llegado al extremo de lo impúdico.

5 – ¿Y qué decir de la destrucción ecológica a la que el país ha sido sometido por la administración de Danilo? En nuestras montañas se acelera la tumba de los bosques; los ríos pierden su lecho y disminuyen sus cauces ante las embestidas de la deforestación y el sacado de arena. En fin, la flora y la fauna han sido sometidas a masacres por la gente de Danilo. Un hermano de esta caricatura de gobernante, se ha empleado en desertificar a Pedernales, y otros protegidos de Danilo arrasan con lo boscoso e hídrico que queda en el resto del país, principalmente en Constanza, Ocoa, Jarabacoa, Loma Miranda y los Haitises.

6 – También, el gobierno de Danilo, con su práctica de una inmigración irresponsable nos está dejando sin país. Extranjeros pudientes han comprado grandes extensiones de nuestro territorio; por ejemplo, en el Este, los nuevos amos del mundo (los neoliberales), se han adueñado (han comprado), enormes extensiones de terreno, algo que atenta contra la soberanía nacional, sin que nadie le ponga coto a esa barbaridad. Carlos Slim, Gustavo Cisneros y muchos otros como ellos, son dueños absolutos de grandes predios con vocación turísticas. Por igual, ha sido un desamor a la patria, el también consentir sin control, la inmigración excesiva de ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades, que por lo numerosas, vienen a ser una carga onerosa para la nación.

7 – En este recuento, no podemos pasar por alto como Danilo ha hipotecado nuestra patria con más de 55 mil millones de dólares que ha cogido prestado. En este punto, siendo Danilo y Leonel dizque de la “Escuela de Juan Bosch” no tienen excusas para justificar sus políticas de endeudamiento, porque Bosh les enseñó claramente todo lo malo que significa para un país sustentar la economía a base de préstamos. Endeudar el país – sustenta Bosch en sus libros “Temas Económicos” tomo I y II – es echarle obligaciones encima a nuestros hijos y a nuestros nietos, que muy bien podrían acusarnos de irresponsables, sobre todo si al mismo tiempo que los endeudamos a ellos les entregamos nuestras riquezas a la Rosario, a la Falconbridge, a la Alcoa, a la Gulf and Western, a la Barrick Gold y a otros tiburones como esos. Bosch también explica en los susodichos libros que crecimiento no es desarrollo, que los préstamos sólo benefician a una minoría, tal como ha sucedido con los millonarios préstamos con que Danilo y Leonel han embargado a nuestro país. Toda esta monstruosidad ha sucedido, con la agravante, de que, de este dinero, se han robado más de la mitad.

8 – Para más ilustración, a Danilo y Leonel, y a los peledeistas renegados como ellos, les haría muy bien volver a leer aquellas páginas que recogen las prédicas de Bosch sobre la malignidad de la corrupción y los corruptos, para que sepan como ustedes (sus discípulos) han traicionado al que fuera su maestro. A lo mejor, al leer aquellos textos reflexionen y reconozcan sus transgresiones tal como hizo el Job bíblico, quien ante un “jalón de oreja del Señor”, cayó en cuenta, que se había dejado arrastrar por la suntuosidad, el oropel y la concupiscencia que se vivía en las mansiones de Sodoma y Gomorra. Espero que los peledeistas que tanto daño le han causado a nuestra patria, se arrepientan como Job, y que en consecuencia, ustedes mismos se metan a la cárcel y devuelvan todo lo robado, para que con esos fondos recuperados podamos echar a andar la economía y ayudar a los más necesitados, que ustedes tanto han golpeado.

9 – En el próximo gobierno del “Cambio”, tiene que darse este ajuste de cuentas. No es posible que el pueblo y el país, se prosigan en la inopia, mientras sus verdugos disfrutan lo robado sin ninguna consecuencia. Peor aún, es inaceptable que se haga realidad el llevar a presidente a uno de ellos, que como Gonzalo Castillo, ha aumentado su patrimonio en un 518 % en tan solo 12 años, siendo Ministro de Obras públicas. Este cálculo se deduce de su declaración jurada de bienes, pues en el 2012 declaró tener un patrimonio de 148 millones de pesos, y en el 2020 de 700 millones. Como sabemos, estas declaraciones se manipulan para pagar menos impuestos y para disminuir el escándalo por lo declarado. La verdad es, que si la fortuna en banco de Radhamés Camacho, llega a casi 3 mil millones de pesos sin haber sido empresario y sin sacarse una lotería en dólares, entonces es lógico deducir, que la fortuna del empresario González Castillo llegue a más de 5 mil millones de tululuses.

Pronunciamientos de un siervo de Cristo

10 – En la vorágine de este avatar político, el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles, advierte a la población, que cuando un pueblo vota por un político sólo porque le da unos “pesitos”, ese pueblo se gana al presidente que se

merece: “un comerciante de la política”. Este mensaje, monseñor Masalles lo colgó en las redes recordando otro de Bosch que reza: “Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan, no es un buen líder, es un comerciante de la política que te da algo a cambio de tu voto”.

Manifiesto del pueblo

11 – Definitivamente, nuestra patria no puede seguir gobernada por una asociación de malhechores mal llamada Partido de la Liberación Dominicana; y como ellos quieren seguir en el poder con un delincuente mayor de presidente, tal como lo es Gonzalo Castillo, entonces, el PRM y aliados tenemos que seguir trabajando duro y consistentemente para impedir que a este comerciante de la política y a sus auspiciadores se le den sus absurdas pretensiones presidenciales, para permanencia en el poder más allá del 16 de agosto próximo.

12 – Compatriotas, figurémonos por un momento como sería el trágico destino de nuestro país, si en las próximas elecciones el corrupto y borrego Gonzalo Castillo, saliera triunfante en esta contienda electoral y por esa razón lo tuviésemos como presidente marioneta de Danilo, de José Ramón Peralta, de Gustavo Montalvo, de Monchy Fadul y de todos esos delincuentes sin escrúpulos, que ya han demostrado con los hechos, que le han vendido su alma al diablo.

13 – Conciudadanos, es evidente, que para recuperar nuestro país, sus instituciones e institucionalidad, y con ello restablecer la democracia perdida, como también la decencia y el orgullo de ser dominicano, tenemos que sacar del poder a estas gentuzas del PLD. Y si ellos no permiten que sea por el voto, porque con fraude quieran burlarse de la voluntad popular, entonces, solo nos quedará acudir a la subversión revolucionaria, porque liberarse del PLD se ha convertido para nuestro pueblo en una cuestión de vida o muerte.

14 – Visto así, para evitar llegar al extremo bélico planteado, la población debe de salir en masa a votar por el PRM y aliados, para que el caudal de votos a favor de esta Coalición de nosotros sea tan grande, que les impida al danilismo y aliados maniobrar para concretizar el fraude planificado. Ante esta situación ha de comprenderse, que en este momento de nuestra historia republicana, votar por otra opción que no sea por el PRM y aliados, es botar el voto, o favorecer al Penco; por ejemplo, va en esa dirección, votar por Guillermo Moreno, por Minou, por el Muelú, “el Pelú o el Pelao”,

15 – “En la actual circunstancia política que vive la República Dominicana, “votaremos por Luis Abinader” – Así lo proclama una mayoría aplastante del pueblo dominicano – no solo porque se quiera salir del PLD, sino, porque además creemos, que será un hecho, el “Cambio” que Luis y sus aliados nos prometen. Al efecto declaramos: creemos en esa promesa, porque entendemos que Luis no nos decepcionará ni defraudará tal como lo han hecho miserablemente los peledeistas. Nos las jugamos con Luis, porque creemos que los valores familiares en que él fue formado lo hacen compromisario con la decencia y la honestidad y en honrar su palabra empeñada con los hechos. Y si por obra del demonio y toda su compañía nos decepciona y defrauda como hicieron los del PLD, que sepa él, que nosotros, el pueblo, como lo subimos, también los bajamos, porque nunca más vamos aguantarle a nadie, lo que le hemos soportado al PLD, porque hemos asumido la consigna: de patria o muerte. Otra cosa, no aceptaremos la política del borrón y cuenta nueva. Ha llegado la hora de que se haga justicia con los verdugos del pueblo.

16 – Esta proclama es parte de la agenda del pueblo para una nueva gobernanza, de la cual, yo (Miguel Espaillat), me presto de mensajero para hacerla llegar a sus destinatarios (Luis Abinader y aliados), claro, para los fines de lugar.

El que tenga oídos que oiga…

