Se suicida un nieto del general retirado Luis María Pérez Bello
SANTO DOMINGO.– Se suicidó de un balazo esta madrugada el joven Fernando Taveras Pérez, nieto del general retirado Luis María Pérez Bello, quien fuera asistente militar y personal del expresidente de la República y líder del Partido Reformista Social Cristiano, Joaquín Balaguer.
Cometió el suicidio en su residencia del sector Arroyo Hondo, de esta capital, por motivos que se desconocen. Personas allegadas a su familia dicen que su cadáver fue llevado de inmediato al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Taveras Pérez era hijo del ingeniero Fernando Taveras, quien fuera director de Edificaciones Escolares durante la gestión de Angel Hernández en el Ministerio de Educación, así como también de la única hija de Pérez Bello, quien durante mucho tiempo fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de Balaguer y persona de estrecha confianza de este último.
Era lingüista y comunicador con maestría en mediación en mediación intercultural. Ocupó distintos puestos diplomáticos.
sp-am
Y MI QUERIDO ABINADER PA CUANDO, CÓÑÁZÓ
¡Cuántos locos! Muy lamentable hecho y condolencias a su padre.
Hay tantas coza en la vida que uno se cuestiona..
Mis más sinceras condolencias a todas las familias
Paz a su alma
Lo tenia todo menos a Dios ese vacio que tiene el ser humano no lo llena el dinero ,si la fama ,solo lo llena Dios.
Amén,
En la tierra hay unas 2400 religiones, cada una de ellas pregonando a un Dios verdadero y por lo general enemigo a muerte del Dios de los otros, asi que ¿A cual Dios te refieres? ¿Acaso al dios cristiano que ama tanto a la humanidad que manda a su hijo para lo asesinen? ¿O a ese que le pidio a un padre que sacrificara a su unico hijo?
SABES PERFECTAMENTE QUE SI SON DOMINICANOS EN MAS DEL 99% SERIA CRISTIANO Y QUE HABLA DEL DIOS DE ISRAEL, PERO AL PARECER UNO DE TUS DEFECTOS MENTALES ES QUE EN TUS TRAUMAS, DOLORES Y LOQUERAS QUIERES VENIR A ESCRIBIR DISPARATES PARA HACER LO ÚNICO QUE SABES HACER, EL MEDIOCRE DESCEREBRADO CUYO TIEMPO EN VEZ DE APLICARLO EN TRATAR DE HACER ALGO MAS CONSTRUCTIVO A FAVOR DE TU PAIS HAITI VIENES A HACER ESTO.
Amén, así es, que tristeza
HABLASTE LA PURA VERDAD, SIN DIOS NADA SOMOS!
A tu dios NADA tiene que ver en ese caso.