Se suicida un nieto del general retirado Luis María Pérez Bello

SANTO DOMINGO.– Se suicidó de un balazo esta madrugada el joven Fernando Taveras Pérez, nieto del general retirado Luis María Pérez Bello, quien fuera asistente militar y personal del expresidente de la República y líder del Partido Reformista Social Cristiano, Joaquín Balaguer.

Cometió el suicidio en su residencia del sector Arroyo Hondo, de esta capital, por motivos que se desconocen. Personas allegadas a su familia dicen que su cadáver fue llevado de inmediato al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Taveras Pérez era hijo del ingeniero Fernando Taveras, quien fuera director de Edificaciones Escolares durante la gestión de Angel Hernández en el Ministerio de Educación, así como también de la única hija de Pérez Bello, quien durante mucho tiempo fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de Balaguer y persona de estrecha confianza de este último.

Era lingüista y comunicador con maestría en mediación en mediación intercultural. Ocupó distintos puestos diplomáticos.

