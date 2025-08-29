Se suicida un nieto del general retirado Luis María Pérez Bello

imagen

SANTO DOMINGO.– Se suicidó de un balazo esta madrugada el joven Fernando Taveras Pérez, nieto del general retirado Luis María Pérez Bello, quien fuera asistente militar y personal del expresidente de la República y líder del Partido Reformista Social Cristiano, Joaquín Balaguer.

Cometió el suicidio en su residencia del sector Arroyo Hondo, de esta capital, por motivos que se desconocen.  Personas allegadas a su familia dicen que su cadáver fue llevado de inmediato al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Taveras Pérez era hijo del  ingeniero Fernando Taveras, quien fuera director de Edificaciones Escolares durante la gestión de Angel Hernández en el Ministerio de Educación, así como también de la única hija de Pérez Bello, quien durante  mucho tiempo fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de Balaguer y persona de estrecha confianza de este último.

Era lingüista y comunicador  con maestría en mediación en mediación intercultural.  Ocupó distintos puestos diplomáticos.

sp-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
12 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
NAVEGANTE
NAVEGANTE
18 minutos hace

Y MI QUERIDO ABINADER PA CUANDO, CÓÑÁZÓ

0
0
Responder
Federico C
Federico C
22 minutos hace

¡Cuántos locos! Muy lamentable hecho y condolencias a su padre.

0
0
Responder
iCampesino
iCampesino
52 minutos hace

Hay tantas coza en la vida que uno se cuestiona..

0
0
Responder
María
María
55 minutos hace

Mis más sinceras condolencias a todas las familias

0
0
Responder
El Negro P
El Negro P
1 hora hace

Paz a su alma

2
0
Responder
Chia
Chia
1 hora hace

Lo tenia todo menos a Dios ese vacio que tiene el ser humano no lo llena el dinero ,si la fama ,solo lo llena Dios.

7
0
Responder
Frank
Frank
1 hora hace
Responder a  Chia

Amén,

0
0
Responder
Raudelis
Raudelis
1 hora hace
Responder a  Chia

En la tierra hay unas 2400 religiones, cada una de ellas pregonando a un Dios verdadero y por lo general enemigo a muerte del Dios de los otros, asi que ¿A cual Dios te refieres? ¿Acaso al dios cristiano que ama tanto a la humanidad que manda a su hijo para lo asesinen? ¿O a ese que le pidio a un padre que sacrificara a su unico hijo?

1
-4
Responder
Enigma
Enigma
47 minutos hace
Responder a  Raudelis

SABES PERFECTAMENTE QUE SI SON DOMINICANOS EN MAS DEL 99% SERIA CRISTIANO Y QUE HABLA DEL DIOS DE ISRAEL, PERO AL PARECER UNO DE TUS DEFECTOS MENTALES ES QUE EN TUS TRAUMAS, DOLORES Y LOQUERAS QUIERES VENIR A ESCRIBIR DISPARATES PARA HACER LO ÚNICO QUE SABES HACER, EL MEDIOCRE DESCEREBRADO CUYO TIEMPO EN VEZ DE APLICARLO EN TRATAR DE HACER ALGO MAS CONSTRUCTIVO A FAVOR DE TU PAIS HAITI VIENES A HACER ESTO.

1
0
Responder
María
María
54 minutos hace
Responder a  Chia

Amén, así es, que tristeza

0
0
Responder
Enigma
Enigma
52 minutos hace
Responder a  Chia

HABLASTE LA PURA VERDAD, SIN DIOS NADA SOMOS!

0
0
Responder
Federico C
Federico C
20 minutos hace
Responder a  Chia

A tu dios NADA tiene que ver en ese caso.

0
0
Responder