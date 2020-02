Se olvidó el tema Odebrecht

Casi ningún funcionario, o ex, admite alguna responsabilidad concreta y comprensible sobre las decisiones que tomó, el porqué de ellas y sus consecuencias a largo plazo.

Por ejemplo. Muchos economistas y financistas que pasaron por las instituciones económicas de RD, nos dicen que la crisis e inflación, bancarrotas, etc., etc. fueron por el exceso de dinero y falta de control y supervisión del país, ellos dicen es producto de errores políticos o de gastos sociales que también se deben a decisiones políticas.

Muchos no tienen ética, no cumplen con reportes obligatorios de variaciones patrimoniales de su entorno familiar y se creen exentos de ser sometidos por sociedad, ya que son amigos del Presidente o se escudan en un Ministerio Público maniatado.



Así lo reducen todo, cuando no afirman directamente, ni derechamente que decisiones tomadas, son casos de tipo delictual o errores en la gestión de riesgos que deben procesarse.





Con absoluta falta de rigor, los sabios del país, sin embargo, nos dan todo tipo de recetas y así se emiten opiniones sobre la necesidad de no confundirnos, en cuanto a que el modelo económico, como si hubiera uno solo, no tiene ninguna responsabilidad, ya que “el modelo”, según algunos defensores se remite a la propiedad privada, la libre contratación, el comercio exterior sin restricciones; la competencia en los mercados y la responsabilidad de los agentes económicos y ello no estaría en juego.

Deben creer que todos somos débiles mentales.

Nadie podría decir que se trató exactamente del mismo modelo que se implementó a partir de la muerte del genio político conservador y constructor que fue E.P.D. Joaquín Balaguer, con todo y sus defectos por no controlar militares, ni a los corruptos que eran sus amigos. Pero a sus enemigos los proceso hasta el final.

Después de él, vimos el aumento de tributos, tratados de libre comercio, leyes laborales más beneficiosas para los trabajadores y regulación de la afluencia de capital extranjero golondrina, en los servicios financieros al costo de crear la burguesía trepadora más grande de la década del PLD y sus amigos.