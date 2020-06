Se desplomó un reinado

El partido que fundara Juan Bosch, en 1973, agotó su ciclo histórico; su reinado de agua de azúcar hoy se desploma, porque la corrupción, la impunidad, la injusticia, el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, la desigualdad social y la falta de transparencia, fueron temas que nunca hallaron respuestas de solución a lo largo y ancho de la veintena de años que gobernó la república dominicana

Con el abandono completo de la familia del ex alcalde Roberto Salcedo y la salida de amable Aristy castro, con su partido y su senaduría, ello combinado con la división morada y los resultados de firmas encuestadoras locales y extranjeras, me atrevo a vaticinar, a predecir y a sentenciar que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su penco candidato morderán en la primera vuelta la estopa de la derrota el próximo 5 de julio. el PLD llegó al final de veinte largos años de gobierno. Se desplomará una dinastía política que, aunque no logró resolver un solo problema estratégico de la nación, por lo menos durante la veintena de años que se mantuvo enquistado en el poder supo en diferentes circunstancias sortear cada crisis que le llegaba, excepto, la creada entorno a la repostulación del actual mandatario, la que desató los demonios, hundió y partió a ese partido en dos liderazgos.

Aún hoy en día, la agrupación política que fundara el profesor juan Bosch en 1973 está enviando señales claras de que se cansó de gobernar.

Cada vez que pasa un día las uvas y las manzanas de navidad en ese partido se ponen amargas.

La lucha y el disgusto en el seno del PLD tomaron tanto cuerpo que hasta los adeptos presidenciales de Danilo medina jamás se integraron a la campaña del penco.

El gobierno del partido de la liberación dominicana transita a todo dar por una pendiente enjabonada. al día de hoy el PLD no tiene forma de permanecer en el poder, porque no hay encuesta válida que le eche la bendición.

Las firmas que realizan sondeos de opinión dan ganador a Luis

