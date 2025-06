¿Se debe aceptar una bomba nuclear a quien clama por el fin del mundo occidental?

El autor es político y comunicador. Reside en Santo Domingo

¿Cómo puede Occidente —y cualquier nación que aún conserve un ápice de sensatez— tolerar que un régimen teocrático, que ha hecho del odio su doctrina y del fanatismo su bandera, disponga del arma más letal jamás concebida por el hombre? ¿Quién, en pleno uso de sus facultades, afila el cuchillo que habrá de degollarlo?

El régimen iraní, dirigido por el ayatolá Jameneí, no es simplemente un gobierno más: es la encarnación política y espiritual de un proyecto mesiánico que busca, por la fuerza de las armas y del terror, imponer una visión totalitaria del Islam en el mundo entero. No se trata de una amenaza retórica. Se trata de una ideología que ha demostrado —con hechos, no palabras— que está dispuesta a sembrar fuego y muerte en nombre de su “verdad sagrada”.

¿Debemos permanecer impasibles cuando desde Teherán se lanza, sin pudor ni diplomacia, la amenaza explícita de “borrar a Israel del mapa” y reducir a cenizas a Estados Unidos? ¿Qué clase de civilización otorga carta blanca a un Estado que convierte su odio religioso en política exterior? ¿Qué lógica perversa puede justificar semejante concesión?

La respuesta es tan evidente como aterradora: ninguna, absolutamente ninguna.

Otorgar al régimen iraní acceso a un arma nuclear sería una traición a los valores más elementales de la humanidad. No solo sería una amenaza directa contra Israel y Estados Unidos sino contra todo el mundo libre, contra todas las culturas que valoran la vida, la libertad y la dignidad humana.

¿Y qué ha aportado Irán, desde que fue tomado por el fundamentalismo islámico en 1979? ¿Cuál ha sido su contribución al progreso del mundo moderno? ¿Qué ha exportado además de miseria, terrorismo, guerra, censura, persecución, misoginia y muerte?

Frente a este escenario, el silencio y la inacción no son prudencia: son cobardía. La historia no absolverá a quienes, pudiendo evitar la catástrofe, prefirieron mirar hacia otro lado.

sp-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.