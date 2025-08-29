SCJ ratifica condena de cinco años a exdiputada por lavado

El Pleno de la Suprema rechazó la apelación de la exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de La Vega, quien fue juzgada en esa instancia por la inmunidad parlamentaria que le correspondía al momento de la acusación.

La sentencia también ratificó el pago de una multa de 2,000,000 millones de pesos. La procesada interpuso el 15 de julio del año pasado un recurso de casación contra la condena que la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió en mayo de 2024.

En su sentencia, la Suprema Corte indicó que los argumentos de la defensa carecían de fundamento, de acuerdo a un comunicado del Poder Judicial.

CUENTAS REGISTRABAN MOVIMIENTOS MILLONARIOS

Se comprobó que las cuentas de la imputada registraban movimientos millonarios desde 2001, lo que evidenciaba la continuidad de las operaciones ilícitas», se lee en una parte de la sentencia.

El alto tribunal argumentó también que mientras que la exdiputada declaró ingresos por aproximadamente 16 millones de pesos, entre 2003 y 2021, movilizó en sus cuentas -en ese mismo período- más de 4,400 millones de pesos.

Esto, a modo de la Suprema Corte, reveló «una discrepancia insalvable con su actividad económica declarada». Pilarte fue diputada en el cuatrienio 2020-2024.

TENIA CONOCIMIENTO DEL ORIGEN DE LOS BIENES

La sentencia subrayó que la condenada actuó con conocimiento del origen ilícito de los bienes y transfirió múltiples inmuebles a la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, en lo que constituía un «patrón típico de colocación, estratificación e integración propio del lavado de activos».

Para la Suprema Corte, la condena se fundamenta en «pruebas suficientes, indicios razonables y valoraciones válidas realizadas en juicio», por lo que rechazó «todos los medios planteados por la defensa».

El esposo de Pilarte, Miguel Arturo López Florencio, alias Micky, y los hijos de la pareja, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, también enfrentan acusaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico.